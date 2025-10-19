উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে যদি অন্তর্বর্তী সরকার পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, আমার বিশ্বাস জনগণ এর বিপক্ষে অবস্থান নেবে। এনসিপি তখন জনগণের সঙ্গে থাকবে।’
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর একটি হোটেলে এনসিপি রংপুর জেলা ও মহানগর কমিটির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।
সাংবাদিকদের প্রশ্নে সারজিস বলেন, ‘শেখ হাসিনার সঙ্গে উপদেষ্টারা কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না। এগুলো অবাস্তব কথাবার্তা। তবে এতটুকু বলবো, আওয়ামী লীগের যারা দেশ অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করছে- এসব কীটপতঙ্গ এদিকে ওদিক ঘোরাফেরা করছে, তারা তো চাইবে দেশটাকে অস্থিতিশীল করতে, পরিবেশটা নষ্ট করতে- সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে।’
তিনি বলেন, ‘আমরা রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা থেকে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের দাবি হচ্ছে, জুলাই সনদের বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা চাই। আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের দৃশ্যমান বিচার চাই। প্রধান প্রধান আসামিসহ যারা আন্দোলনের দমন-পীড়নে সহযোগিতা করেছিল সেসব মুখোশধারীদের বিচার ও রায়ের কার্যকারিতা দেখতে চাই।’
আগামী নির্বাচনে অন্য দলের সঙ্গে জোট করবে কি না এমন প্রশ্নে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘যদি প্রয়োজন হয় এনসিপি একক নির্বাচন করবে, আর যদি কোনও দল জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার কথা বলে বিষয়টা প্রায়োরিটি দেয় সেই দলের সঙ্গে ঐক্য হতে পারে।’
শাপলা প্রতীকের বিষয়ে বলেন, ‘যদি তারা (নির্বাচন কমিশন) কোনোভাবে প্রভাবিত না হয়, তাহলে শাপলা প্রতীক আমরা পাবো। আমাদের যৌক্তিক চাওয়াটাকে মূল্যায়ন না করলে এ জন্য রাজপথে মোকাবিলা করতে হলে তাই করবো।’
দেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে সারজিস বলেন, ‘ঢাকা বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঘটছে, দেশের স্থিতিশীলতার জন্য এটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত।’
তিনি অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশে বলেন, ‘ফ্যাসিস্টদের তোষামদকারী ও দোসরদের তারা বিচারের আওতায় এবং শাস্তির আওতায় আনতে পারেনি। তারা এখন বিভিন্নভাবে অডিও ভিডিওর মাধ্যমে নির্দেশনা পেয়ে এই কাজগুলো করছে। এটা তদন্ত করে দেখা দরকার, এ জন্য অন্তর্বর্তী সরকারে সুশীল মনোভাব দেখানো বন্ধ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অন্তর্বর্তী সরকারকে শক্ত ও দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা নিতে দেখতে চাই। তাহলে নির্বাচনের সময়ে তাদের প্রতি রাজনৈতিক দল ও জনগণের আস্থা তৈরি হবে।’
সমাবেশে রংপুর মহানগর ও জেলা এনসিপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।