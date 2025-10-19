X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

উপদেষ্টারা শেখ হাসিনার সঙ্গে কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না: সারজিস

রংপুর প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৩আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২:১৩
রংপুরের প্রোগ্রাম সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ‘জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দিতে যদি অন্তর্বর্তী সরকার পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, আমার বিশ্বাস জনগণ এর বিপক্ষে অবস্থান নেবে। এনসিপি তখন জনগণের সঙ্গে থাকবে।’

রবিবার (১৯ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর একটি হোটেলে এনসিপি রংপুর জেলা ও মহানগর কমিটির নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নে সারজিস বলেন, ‘শেখ হাসিনার সঙ্গে উপদেষ্টারা কথা বলছেন, এটা বিশ্বাস করতে চাই না। এগুলো অবাস্তব কথাবার্তা। তবে এতটুকু বলবো, আওয়ামী লীগের যারা দেশ অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করছে- এসব কীটপতঙ্গ এদিকে ওদিক ঘোরাফেরা করছে, তারা তো চাইবে দেশটাকে অস্থিতিশীল করতে, পরিবেশটা নষ্ট করতে- সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করছে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গা থেকে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের দাবি হচ্ছে, জুলাই সনদের বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা চাই। আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসরদের দৃশ্যমান বিচার চাই। প্রধান প্রধান আসামিসহ যারা আন্দোলনের দমন-পীড়নে সহযোগিতা করেছিল সেসব মুখোশধারীদের বিচার ও রায়ের কার্যকারিতা দেখতে চাই।’

আগামী নির্বাচনে অন্য দলের সঙ্গে জোট করবে কি না এমন প্রশ্নে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘যদি প্রয়োজন হয় এনসিপি একক নির্বাচন করবে, আর যদি কোনও দল জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করার কথা বলে বিষয়টা প্রায়োরিটি দেয় সেই দলের সঙ্গে ঐক্য হতে পারে।’

শাপলা প্রতীকের বিষয়ে বলেন, ‘যদি তারা (নির্বাচন কমিশন) কোনোভাবে প্রভাবিত না হয়, তাহলে শাপলা প্রতীক আমরা পাবো। আমাদের যৌক্তিক চাওয়াটাকে মূল্যায়ন না করলে এ জন্য রাজপথে মোকাবিলা করতে হলে তাই করবো।’

দেশের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে সারজিস বলেন, ‘ঢাকা বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ঘটছে, দেশের স্থিতিশীলতার জন্য এটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা উচিত।’

তিনি অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্দেশে বলেন, ‘ফ্যাসিস্টদের তোষামদকারী ও দোসরদের তারা বিচারের আওতায় এবং শাস্তির আওতায় আনতে পারেনি। তারা এখন বিভিন্নভাবে অডিও ভিডিওর মাধ্যমে নির্দেশনা পেয়ে এই কাজগুলো করছে। এটা তদন্ত করে দেখা দরকার, এ জন্য অন্তর্বর্তী সরকারে সুশীল মনোভাব দেখানো বন্ধ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। অন্তর্বর্তী সরকারকে শক্ত ও দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা নিতে দেখতে চাই। তাহলে নির্বাচনের সময়ে তাদের প্রতি রাজনৈতিক দল ও জনগণের আস্থা তৈরি হবে।’

সমাবেশে রংপুর মহানগর ও জেলা এনসিপির বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

/এফআর/
বিষয়:
সারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
সম্পর্কিত
শাপলা প্রশ্নে অনড় এনসিপি, ইসির কাছে লিখিত ব্যাখ্যার দাবি
জামায়াতের ‘পিআর’ ক্যাম্পেইনকে ‘রাজনৈতিক ধূর্ততা’ বললেন নাহিদ ইসলাম 
এই ইসির অধীনে কোনও সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশে হতে পারে না: সারজিস
সর্বশেষ খবর
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
শিয়ালবাড়িতে আগুন: ১৬ মরদেহের ১৪টি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর
শিয়ালবাড়িতে আগুন: ১৬ মরদেহের ১৪টি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে ‘মাদক নেতা’ বললেন ট্রাম্প
কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টকে ‘মাদক নেতা’ বললেন ট্রাম্প
বাধা কাটিয়ে দুই দিনের জন্য অনুমতি পেলো ঐতিহ্যবাহী কুন্ডুবাড়ির মেলা
বাধা কাটিয়ে দুই দিনের জন্য অনুমতি পেলো ঐতিহ্যবাহী কুন্ডুবাড়ির মেলা
সর্বাধিক পঠিত
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media