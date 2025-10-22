X
বুধবার, ২২ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
ধর্ষণের শিকার সেই বৃদ্ধার পরিবারের ওপর হামলা

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৯আপডেট : ২২ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৯
ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় ৬৬ বছরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনার দুই দিন পর তার পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত আইয়ুব আলীর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এই হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হামলাকারীদের ঘেরাও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। পরে অভিযুক্তের স্ত্রী ও ছেলেসহ পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ধাপেরহাট ইউনিয়নের আলীনগর (পাতারপাড়া) গ্রামে। আটকরা হলেন- আইয়ুব আলীর স্ত্রী মিনারা বেগম (৩৮), ছেলে মিজানুর রহমান (২০) ও মেহেদী হাসান (১৪), ছোট ভাই শহিদুল ইসলাম (৪০) ও তার স্ত্রী মনজুয়ারা বেগম (৩৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে ওই বৃদ্ধার ছেলে বউ বাড়ির পাশে কৃষিক্ষেতে যাচ্ছিলেন। এ সময় ধর্ষণ মামলার আসামি আইয়ুব আলীর ছেলে মিজানুর রহমান তাকে উসকানিমূলক কথা বলেন। একপর্যায়ে খবর পেয়ে আইয়ুব আলীর ভাই শহিদুল ইসলাম, তার স্ত্রী মনজুয়ারা বেগম, আইয়ুবের স্ত্রী মিনারা বেগম ও ছেলে মেহেদী হাসান মিলে আফরোজাকে টেনে-হিঁচড়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মারধর করেন এবং হাতে কামড় দিয়ে আহত করেন।

পরে চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন। এ ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী হামলাকারীদের বাড়ি ঘিরে ফেলেন এবং তাদের অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ পাঁচ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ওসি তাজউদ্দিন খন্দকার বলেন, খবর পেয়ে ধাপেরহাট পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের এসআই সুপদ রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে হামলার ঘটনায় জড়িত পাঁচ জনকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। ভুক্তভোগী পরিবারের লিখিত অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। 

তিনি আরও জানান, ধর্ষণের ঘটনায় ভুক্তভোগীর ছেলে বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। তবে মামলার একমাত্র আসামি আইয়ুব আলী ঘটনার পর থেকেই পলাতক। তাকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান চলছে।

এর আগে গত রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে আলীনগর গ্রামের ফাঁকা মাঠে ৬৬ বছরের ওই নারীকে হাত-পা বেঁধে ধর্ষণ করে আইয়ুব আলী। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে সাদুল্লাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়, যেখানে তিনি এখনও চিকিৎসাধীন আছেন। অভিযুক্ত আইয়ুব আলী (৪৫) আলীনগর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে ও পেশায় কৃষক। সে দুই সন্তানের জনক।

এদিকে, ধর্ষণ ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট যৌথভাবে গাইবান্ধা শহরের এক নম্বর রেলগেট এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। ঘণ্টাব্যাপী ওই কর্মসূচিতে বক্তারা দ্রুত আইয়ুব আলী ও তার পরিবারের হামলাকারী সদস্যদের গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

অন্যদিকে, ঘটনার পর থেকে পুরো আলীনগর এলাকায় চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, আইয়ুব আলী অতীতেও এ ধরনের অনৈতিক কাজে জড়িত ছিল। তারা দাবি জানিয়েছেন, দ্রুত আইয়ুব আলী ও তার সহযোগীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

