X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টঙ্গী থেকে নিখোঁজ ইমাম পঞ্চগড়ে উদ্ধার, দুই পা শিকল দিয়ে কলাগাছে বাঁধা ছিল

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৭আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৪৭
পঞ্চগড়ে উদ্ধার হওয়া মো. মুহিবুল্লাহ মিয়াজীকে হাসপাতালে দেখতে যান জেলা প্রশাসক মো. সাবেত আলী

গাজীপুরের টঙ্গীর বিটিসিএল টিঅ্যান্ডটি কলোনি জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম মো. মুহিবুল্লাহ মিয়াজীকে (৬৫) পঞ্চগড় থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় দুই পা শিকল দিয়ে একটি কলাগাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। 

বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে পঞ্চগড় সদর ইউনিয়নের সিতাগ্রাম হেলিপ্যাড এলাকায় পঞ্চগড়-বাংলাবান্ধা মহাসড়কের পাশ থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। পরে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে বুধবার সকালে টঙ্গীর বাসা থেকে হাঁটতে বের হয়ে নিখোঁজ হন। 

এ ঘটনায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সংগঠন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও ইসকন নিষিদ্ধের দাবিতে পঞ্চগড়ে বিক্ষোভ করা হয়েছে। দুপুরে জেলা শহরে এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে পঞ্চগড় ঈমান আকিদা রক্ষা কমিটি।

পুলিশ, স্থানীয় লোকজন ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ফজরের নামাজের পর পঞ্চগড় সদরের সিতাগ্রাম হেলিপ্যাড এলাকায় ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদের ইমাম শিহাব উদ্দিন। তিনি কাছে গিয়ে দুই পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা দেখতে পান। পরে তিনি স্থানীয় লোকজনকে ডাকাডাকি করলে বেশ কয়েকজন জড়ো হন। এরপর ফেসবুকে ছবি দেখে ওই ব্যক্তি মুহিবুল্লাহ মিয়াজী বলে বুঝতে পারেন। পরে তারা জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল করলে পুলিশ এসে উদ্ধার করে পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।

খবর পেয়ে দুপুরে পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক মো. সাবেত আলী তাকে দেখতে হাসপাতালে যান। এ সময় জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাকর্মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মুহিবুল্লাহ মিয়াজী বলেন, ‘বুধবার সকাল ৭টার দিকে বাসা থেকে হাঁটতে বের হই। কিছুক্ষণ পর একটি অ্যাম্বুলেন্স আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে চার-পাঁচজন নেমে আমার মুখে কী যেন ধরে অ্যাম্বুলেন্সে তোলে। এরপর কালো কাপড় দিয়ে আমার চোখ বেঁধে ফেলে। পরে অনুভব করি যে কাচের বোতলে পানি ভরে আমাকে মারধর করছে। আমার আগের অপারেশনের (অস্ত্রোপচার) জায়গাগুলোতে তারা আঘাত করেছে। মাকে নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে। মোবাইলটা নিয়ে গেছে। আমাকে ধরে আনা লোকজনকে বাংলাদেশি নাগরিক মনে হয়নি। তারা প্রমিত বাংলায় কথা বলছিল।’

মুহিবুল্লাহ মিয়াজী জানান, ১১ মাস ধরে তাকে বেনামি চিঠি দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এসব চিঠিতে অখণ্ড ভারত ও ইসকনের পক্ষে কথা বলতে বলা হয়। বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলো ও বিএনপি-এনসিপির বিরুদ্ধে কথা বলতে বলা হয়। সর্বশেষ গত ২১ অক্টোবরের চিঠিতে তাকে কোরআন, ইসলাম, আল্লাহ শব্দ বলতে নিষেধ করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলা হয় বলে দাবি করেন তিনি।

পঞ্চগড়ের সিভিল সার্জন মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‌‘সকাল পৌনে ৭টার দিকে ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে আনা হয়। তখন পুরোপুরি অচেতন ছিলেন না। তবে বিধ্বস্ত অবস্থায় থাকায় ভালোভাবে কথা বলতে পারছিলেন না। চিকিৎসা দিলে সকাল ৯টার পর থেকে ভালোভাবে কথা বলতে পারছেন। তিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এ ছাড়া আগে দুটি অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। তাকে নেশাজাতীয় কিছু খাওয়ানোর মতো তেমন আলামত পাওয়া যায়নি। মারধর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে এখন শঙ্কামুক্ত আছেন।’

জেলা পুলিশ সুপার মিজানুর রহমান মুন্সি বলেন, ‘বুধবার মুহিবুল্লাহ মিয়াজী নিখোঁজের পর টঙ্গী থানায় একটি ডায়েরি করা হয়েছে বলে জেনেছি। ইতিমধ্যে টঙ্গী থানায় বিষয়টি জানানো হয়েছে। সেখান থেকে পুলিশের একটি দল ও তার স্বজনরা পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।’

/এএম/
বিষয়:
বিক্ষোভনিখোঁজউদ্ধার
সম্পর্কিত
গাজীপুরে মহাসড়ক অবরোধ, টিয়ারশেল ছুড়ে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
ইন্দোনেশিয়ায় সরকারের বছরপূর্তিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের আহ্বান
সর্বশেষ খবর
এক বছরে রেকর্ড, ৩৬ পোশাক কারখানা পেল আন্তর্জাতিক সবুজ সনদ
এক বছরে রেকর্ড, ৩৬ পোশাক কারখানা পেল আন্তর্জাতিক সবুজ সনদ
ইসলামি ডিজিটাল ব্যাংক করতে চায় আকিজ রিসোর্স
ইসলামি ডিজিটাল ব্যাংক করতে চায় আকিজ রিসোর্স
যুক্তরাজ্যে বেতন বৈষম্য কমলেও পিছিয়ে বাংলাদেশিরা
যুক্তরাজ্যে বেতন বৈষম্য কমলেও পিছিয়ে বাংলাদেশিরা
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আমার শিক্ষক
সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম আমার শিক্ষক
সর্বাধিক পঠিত
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
টানা দ্বিতীয় দিনের মতো কমেছে স্বর্ণের দাম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
মর্গে মৃত তরুণীকে ধর্ষণ, লাশ বহনকারী গ্রেফতার
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
রেস্টুরেন্টে উচ্চ আওয়াজে গান বাজিয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, প্রধান আসামি গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media