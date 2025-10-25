জামায়াতের কার্যালয় ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টা মামলায় সাংবাদিক গ্রেফতার

ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় দৈনিক ভোরের কাগজের গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সরকার সাজুকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের রাজমতি সুপার মার্কেটের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত সাজু গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের চক রহিমাপুর গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে। তিনি গোবিন্দগঞ্জ রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সভাপতি ছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, ২০১৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর একটি স্থানীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং দলীয় নেতাকর্মীদের হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গত ১৯ এপ্রিল বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় একটি মামলা করা হয়। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি শাহ আলম সাজু। দীর্ঘদিন ধরে কখনও আত্মগোপনে, কখনও এলাকায় অবস্থান করলেও পুলিশের নজর এড়িয়ে চলছিলেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে।