শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৮ কার্তিক ১৪৩২
জামায়াতের কার্যালয় ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টা মামলায় সাংবাদিক গ্রেফতার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪৫আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ০০:৪৫
সাংবাদিক শাহ আলম সরকার সাজু গ্রেফতার।

ভাঙচুর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় দৈনিক ভোরের কাগজের গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সরকার সাজুকে (৫৫) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের রাজমতি সুপার মার্কেটের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত সাজু গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের চক রহিমাপুর গ্রামের মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে। তিনি গোবিন্দগঞ্জ রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সভাপতি ছিলেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, ২০১৪ সালে জামায়াতে ইসলামীর একটি স্থানীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর এবং দলীয় নেতাকর্মীদের হত্যাচেষ্টার অভিযোগে গত ১৯ এপ্রিল বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় একটি মামলা করা হয়। ওই মামলার এজাহারভুক্ত আসামি শাহ আলম সাজু। দীর্ঘদিন ধরে কখনও আত্মগোপনে, কখনও এলাকায় অবস্থান করলেও পুলিশের নজর এড়িয়ে চলছিলেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে।

আমরা গণভোট চাই না, জনগণের ভোট চাই : বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা
শেরপুরে জামায়াতের গণসংযোগে বিএনপির হামলার অভিযোগ, আহত ১৫
বাংলা ও লাতিন জ্যাজের মিশ্রণে ‘ক্যাফে’
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাড়ির সামনে বিএনপি নেতা গুলিবিদ্ধ
দুদিন পতনের পর স্বর্ণের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর পদত্যাগের গুঞ্জন, যা বললো এনসিপি
সালমান শাহ হত্যার চুক্তি হয় ১২ লাখ টাকায়, দাবি আসামি রিজভীর
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
