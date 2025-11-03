বোনের আসনে এবার প্রার্থী খালেদা জিয়া, বিপুল ভোটে জয়ী করার কথা বললেন নেতাকর্মীরা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দিনাজপুর-৩ আসনে প্রথমবারের মতো প্রার্থী হচ্ছেন। এটি ছিল তার বড় বোন প্রয়াত খুরশীদ জাহান হকের সংসদীয় আসন। এবার খালেদা জিয়া প্রার্থী হওয়ার খবর শোনার পর জেলা বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে আনন্দের বন্যা বইছে। জেলা বিএনপির কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ দেখা যায়। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে আনন্দ মিছিল বের করা হয়। এতে অংশ নেন জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।
জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ জানান, দিনাজপুর-৩ আসনে দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে প্রার্থী করা দল এবং দিনাজপুরবাসীর জন্য গর্বের বিষয়। তার নেতৃত্বে বিএনপি আবারও গণমানুষের দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। এই আসনে নিশ্চিতভাবে জয়ী হবেন খালেদা জিয়া। তার জন্য কাজ করবেন দলের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
দলীয় নেতারা জানিয়েছেন, বেগম খালেদা জিয়ার শৈশব কেটেছে দিনাজপুরে। এখানের মানুষের প্রতি তার আলাদা একটা টান রয়েছে। তার বড় বোন খুরশীদ জাহান হক এই জেলা থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীও ছিলেন। এখানের ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। তার মা বেগম তৈয়বা মজুমদার এই জেলায় সারা জীবন কাটিয়েছেন। ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সদস্য হন খুরশীদ জাহান হক। তিনি ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে দিনাজপুর-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৬ সালে লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাকে দিনাজপুরের শহীদ শরিফ কবরস্থানে দাফন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় খালেদা জিয়া এই আসনে প্রার্থী হওয়ায় নেতাকর্মীদের মাঝে উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। তারা বিপুল ভোটে খালেদা জিয়াকে জয়যুক্ত করবেন।
এ বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে দিনাজপুর পৌর বিএনপির সদস্য আব্দুল মান্নান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এবার আমরা আগে থেকেই আশাবাদী ছিলাম এই আসনে জিয়া পরিবারের কেউ প্রার্থী হবেন। শেষ পর্যন্ত দলের চেয়ারপারসন প্রার্থী হচ্ছেন। এটা আমাদের জন্য আনন্দের এবং গর্বের খবর। তিনি এই আসনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং এই জেলার মানুষের ব্যাপক উন্নয়ন করবেন বলে আমরা আশাবাদী।’
জেলা বিএনপির সহসভাপতি আখতারুল আহমেদ জুয়েল বলেন, ‘বাবার চাকরির সুবাদে বেগম খালেদা জিয়ার বেড়ে ওঠা এই জেলায়। এখানের মানুষের প্রতি তার আলাদা একটা টান রয়েছে। তার বড় বোন এই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন। তার সময়ে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এই আসন থেকে বিপুল ভোটে খালেদা জিয়াকে জয়ী করবো আমরা।’
প্রসঙ্গত, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ফেনী-১, বগুড়া-৭ ও দিনাজপুর-৩ আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন। আর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান নির্বাচন করবেন বগুড়া-৬ আসনে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনে। সোমবার বিকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘যেসব আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়নি, সেগুলো পরে ঘোষণা করা হবে। এর বাইরে কিছু আসন শরিকদের জন্য ছাড়া হবে।’