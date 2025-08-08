X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ী ছুরিকাঘাতে খুন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি 
০৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৭আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০১:৫৭
নিহত শাহ ফয়জুর রহমান রুবেল
মৌলভীবাজার শহরের শমশেরনগর সড়কের ব্যবসায়ী শাহ ফয়জুর রহমান রুবেল দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে খুন হয়েছেন। তিনি সদাইপাতির (এফ রহমান ট্রেডিং) স্বত্বাধিকারী।
 
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিলেট এম এ জি ওসমানি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তার মৃত্যু হয়।
 
এর আগে ওইদিন বিকালে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দুর্বৃত্তরা তাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। তার চিৎকারে স্থানীয় সিএনজি অটোরিকশাচালকরা উদ্ধার করে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়।
 
নিহত রুবেলের বাড়ি কুলাউড়া উপজেলার কাদিপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে মৌলভীবাজারে ব্যবসা করে আসছেন।
 
মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাজী মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন বলেন, কী কারণে হত্যা করা হয়েছে, প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায়নি। তদন্ত চলছে, তদন্তের পর বিস্তারিত বলা যাবে।
/আরআইজে/
বিষয়:
খুনহত্যা
সম্পর্কিত
গাজীপুরে স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ, বাড়িতে আগুন দিলো এলাকাবাসী
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে মেয়েকে হত্যার দায়ে বাবাসহ ৩ জনের মৃত্যুদণ্ড
সর্বশেষ খবর
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কনকসাস’র মানববন্ধন
সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে কনকসাস’র মানববন্ধন
চাঁদাবাজির নিউজ করায় সাংবাদিককে থেঁতলে দেয় বিএনপির কর্মীরা: সারজিস
চাঁদাবাজির নিউজ করায় সাংবাদিককে থেঁতলে দেয় বিএনপির কর্মীরা: সারজিস
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
সৎ লোকের শাসন সুদূরপরাহত
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসসৎ লোকের শাসন সুদূরপরাহত
সর্বাধিক পঠিত
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার দায় স্বীকার করার আহ্বান ৩২ নাগরিকের
কী হচ্ছে জনকণ্ঠে?
কী হচ্ছে জনকণ্ঠে?
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media