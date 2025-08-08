X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সিলেটে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

সিলেট প্রতিনিধি
০৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৯আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৯
ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

সিলেটে মধ্যরাতে ক্বিনব্রিজ এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে ডালিম মিয়া (৩৫) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার সদর থানার মেরেঙ্গা গ্রামের লোকমান মিয়ার ছেলে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দিবাগত রাতে এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, কয়েকজন যুবক ডালিম মিয়াকে ক্বিনব্রিজের কাছে আটকে রাখে। এ সময় তাদের সঙ্গে ডালিম মিয়ার কথা-কাটাকাটি শুরু হলে যুবকদের একজন তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, ছিনতাইকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটেছে। জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

/কেএইচটি/
বিষয়:
খুনছিনতাইকারী
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media