ফেসবুক ভিডিওতে ‘জয় বাংলা, আমি শেখ হাসিনার লোক’ বলায় স্কুলছাত্র গ্রেফতার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৩আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৯
ওই স্কুলছাত্রকে গ্রেফতার করেছে কুলাউড়া থানা পুলিশ

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে বিভিন্ন মন্তব্য করায় এক কিশোরকে (১৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সম্প্রতি ওই কিশোরের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল শনিবার রাতে কুলাউড়া পৌর শহরের ভাঙারিপট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার কিশোর স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে পড়ে। তার বাবা একটি সাজসজ্জা প্রতিষ্ঠানের কর্মী; মা বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন।

ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ৪৭ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, ওই কিশোর একটি কক্ষে চেয়ারে বসে আছে। সামনে টেবিল রাখা। পেছনের দেয়ালে বিএনপি নেতা প্রয়াত এম সাইফুর রহমানের ছবিসংবলিত একটি ব্যানার টানানো। ভিডিওতে সে বলে, ‘একমাত্র শেখ হাসিনা ছিলেন বাংলাদেশের একজন গর্বিত নারী। ইনশা আল্লাহ তিনি একদিন না একদিন ফিরে আসবেন। ইনশা আল্লাহ আওয়ামী লীগ আবার ফিরে আসবে। জয় বাংলা, জয় বাংলা। আমি শেখ হাসিনার লোক। গর্ব করে বলতে পারি আমি বঙ্গবন্ধুর সৈনিক। আবার দেখা হবে রাজপথে, ধন্যবাদ।’

পুলিশ জানায়, ফেসবুকে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ায় শনিবার রাত ১০টার দিকে বাসায় অভিযান চালিয়ে ওই স্কুলছাত্রকে আটক করা হয়। পরে ২০২৪ সালে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে কুলাউড়া থানায় করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়। মামলার প্রতিবেদনে জুলাই অভ্যুত্থানের সময় ফ্যাসিস্টের পক্ষে ওই স্কুলছাত্র সক্রিয় ছিল এবং তার বয়স ১৯ বছর উল্লেখ করা হয়েছিল।

কুলাউড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাবিবুর রহমান বলেন, ‘প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই কিশোর না বুঝে এই কাজ করেছে বলে দাবি করেছে। তার মা যে বাসায় কাজ করেন ওই বাসার মালিকের ব্যক্তিগত কার্যালয়ে ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছিল। তাকে মৌলভীবাজারের আদালতে পাঠানো হবে।’

