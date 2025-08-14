পাথর লুট ঠেকাতে জাফলংয়ে বিজিবি-পুলিশের নিরাপত্তা জোরদার

পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পিয়াইন নদীর আশপাশ থেকে পাথর লুট ঠেকাতে যৌথভাবে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিজিবি-পুলিশ। ইতোমধ্যে জাফলং থেকে লুট হওয়া ২ হাজার পাথর উদ্ধার করে সেগুলো স্বস্থানে ফেলা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরের দিকে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারীর নেতৃত্বে যৌথ এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী বলেন, ‘যৌথ অভিযান চালিয়ে লুট হওয়া ২ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করতে পেরেছি। সেইসঙ্গে লুট করা পাথর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অভিযান চলবে। একইসঙ্গে বিজিবি-পুলিশ যৌথভাবে টহল অব্যাহত রেখেছে।’