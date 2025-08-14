X
বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫
৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাথর লুট ঠেকাতে জাফলংয়ে বিজিবি-পুলিশের নিরাপত্তা জোরদার

সিলেট প্রতিনিধি
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৯আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৯
জাফলং

পর্যটনকেন্দ্র জাফলংয়ে পিয়াইন নদীর আশপাশ থেকে পাথর লুট ঠেকাতে যৌথভাবে নিরাপত্তা জোরদার করেছে বিজিবি-পুলিশ। ইতোমধ্যে জাফলং থেকে লুট হওয়া ২ হাজার পাথর উদ্ধার করে সেগুলো স্বস্থানে ফেলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরের দিকে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারীর নেতৃত্বে যৌথ এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী বলেন, ‘যৌথ অভিযান চালিয়ে লুট হওয়া ২ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করতে পেরেছি। সেইসঙ্গে লুট করা পাথর উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অভিযান চলবে। একইসঙ্গে বিজিবি-পুলিশ যৌথভাবে টহল অব্যাহত রেখেছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিজিবিপুলিশ
সম্পর্কিত
ভোলাহাট সীমান্তে ১৩ বাংলাদেশিকে পুশইন করলো বিএসএফ
কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা: কুড়িগ্রামে পুলিশের সাবেক এসআইসহ গ্রেফতার ৫
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
সর্বশেষ খবর
পাবলিক ফিগার হলেও আমিও একজন মানুষ, আমারও পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে: হৃদয় 
পাবলিক ফিগার হলেও আমিও একজন মানুষ, আমারও পারিবারিক সমস্যা থাকতে পারে: হৃদয় 
জম্মু ও কাশ্মীরের চাশোতিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, পাহাড়ি ঢলে ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা
জম্মু ও কাশ্মীরের চাশোতিতে প্রবল বৃষ্টিপাত, পাহাড়ি ঢলে ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা
নেত্রকোনায় দেয়াল ধসে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
নেত্রকোনায় দেয়াল ধসে তিন নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে এসএ গেমস নিয়ে স্বপ্ন
জাতীয় নারী হ্যান্ডবলে এসএ গেমস নিয়ে স্বপ্ন
সর্বাধিক পঠিত
পুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ওয়্যারলেস বার্তায় সিএমপি কমিশনারপুলিশের সামনে কেউ অস্ত্র বের করলে বুকে-পিঠে-মাথায় গুলি করার নির্দেশ
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
ঢাবিতে গেট ভেঙে নারী শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নেতৃত্বে কারা?
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
এনবিআরে ব্যাপক রদবদল
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
রূপলাল-প্রদীপ হত্যার নতুন ভিডিও নিয়ে তোলাপাড়, ৮ পুলিশ বরখাস্ত
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
ঢাবির সিনেট সদস্য হলেন ৫ জন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media