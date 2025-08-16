X
শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫
৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে দুজন নিহত

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি
১৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫৬আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:৫৬
দোয়ারাবাজার থানা

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ২ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা বীরাঙ্গনা কাঁকন বিবির মেয়ের জামাই আব্দুল মতিন ও একই গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আকবর।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিকালে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নিলে আব্দুল মতিন ও আকবর গুরুতর আহত হন। এ সময় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান, সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে আছি। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সংঘর্ষে আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের দোয়ারাবাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।’

/কেএইচটি/
বিষয়:
সংঘর্ষনিহত
কুষ্টিয়ায় পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে প্রাণ গেলো দুই কিশোরের
জয়পুরহাট কলেজে ছাত্রদলের কাউন্সিল ঘিরে সংঘর্ষে আহত ৭
ফরিদপুরে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত
বঙ্গবন্ধুর জন্য মিলাদ করা যাবে না, এরচেয়ে মরে যাওয়া ভালো: কাদের সিদ্দিকী
শুভ জন্মাষ্টমী আজ
তৈরি পোশাকের বিশ্ববাজারে নতুন আধিপত্যের পথে বাংলাদেশ
ট্রাম্পের যেসব প্রস্তাব পুতিন-জেলেনস্কি উভয়ই মেনে নিতে পারেন
চাকরি হারানোর আতঙ্কে শেরেবাংলা গার্লসের ২৫ শিক্ষক
সেনা অভিযান দেখে তিন তলা থেকে লাফ, মগ লিবারেশন পার্টির প্রধান নিহত
ধানমন্ডি ৩২ ঘিরে সতর্কতা, আ.লীগ সন্দেহ হলেই ধাওয়া
বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন শাকিব খান
পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুটি হাউজবোট থেকে পড়ে গেলো টাঙ্গুয়ার হাওরে
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
