সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
পাথরকাণ্ডে কোম্পানীগঞ্জের ইউএনও বদলি

সিলেট প্রতিনিধি
১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৯
আজিজুন্নাহার

সাদাপাথর লুটের ঘটনা ঠেকাতে ব্যর্থ সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আজিজুন্নাহারকে বদলি করা হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবীর স্বাক্ষরিত আদেশে তাকে বদলি করা হয়।

আজিজুন্নাহারকে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া ফেঞ্চুগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে কোম্পানীগঞ্জে পদায়ন করা হয়েছে।

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর লুটের ঘটনায় ইউএনও আজিজুন্নাহারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। লুটপাট বন্ধে দায়িত্বশীল আচরণ না করে উল্টো লুটপাটে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গত কয়েকদিন ধরে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছিল। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেননি ইউএনও আজিজুন্নাহার।

কোম্পানীগঞ্জের নতুন ইউএনও মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম। তিনি ৩৬তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা। এর আগে তিনি ফেঞ্চুগঞ্জের ইউএনওর দায়িত্বে ছিলেন।

