জাফলংয়ে পাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি অজ্ঞাতনামা

সিলেট প্রতিনিধি
১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১০আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১০
এ মামলায় এখন পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি কেউ

সিলেটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলং এলাকায় পাথর লুটের ঘটনায় মামলা হয়েছে। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা মোনায়েম হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ১০০ থেকে ১৫০ জনের বিরুদ্ধে সোমবার (১৮ আগস্ট) রাতে গোয়াইনঘাট থানায় এ মামলা দায়ের করেন।

পুলিশ জানায়, সম্প্রতি জাফলং এলাকায় দুর্বৃত্তরা নদী ও পাহাড়ি এলাকা থেকে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলন ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। এতে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেন গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তোফায়েল আহমদ। তিনি বলেন, ‘মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং অভিযুক্তদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। দণ্ডবিধি এবং পরিবেশ আইন এই দুটি ধারায় মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে।’

এজহার সূত্রে জানা যায়, মামলায় আসামির সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০ জন উল্লেখ থাকলেও এখনও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে ৪০ হাজার ঘনফুট পাথর লুট করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত উদ্ধার করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে ২২ হাজার ঘনফুট পাথর।  

/কেএইচটি/
বিষয়:
মামলা
