X
বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন ঝালাপালা করে দেবো: সিলেটের ডিসি

সিলেট প্রতিনিধি
২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৩আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২২:৫৩
সাদাপাথর পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে অ্যাকশনে নামেন সিলেটের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম

দায়িত্বগ্রহণের প্রথম দিনই সাদাপাথর পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে অ্যাকশনে নামেন সিলেটের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম। এ সময় লুট হওয়া পাথরও জব্দ করেছেন তিনি। জব্দকৃত পাথরগুলো সাদাপাথরে পুনঃস্থাপন করা হবে।

পরিদর্শন শেষে তিনি কোম্পানীগঞ্জের তিনটি ক্রাশার মিলে অভিযান চালান এবং সেখানে থাকা সব পাথর জব্দের নির্দেশ দেন স্থানীয় প্রশাসনকে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে আনুষ্ঠানিক দায়িত্বগ্রহণ শেষে বিকালে প্রশাসনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও উপজেলার নতুন নির্বাহী কর্মকর্তাকে সঙ্গে নিয়ে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় যান তিনি। ফেরার সময় উপজেলার টুকেরগাঁও এলাকায় চাচা-ভাতিজা স্টোন ক্রাশার, মেসার্স আল করিম স্টোন ক্রাশার ও নামছাড়া আরেকটি স্টোন ক্রাশার মিলে অবৈধ পাথরের মজুত জব্দ করেন তিনি।

অভিযানকালে জেলা প্রশাসক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ‘একটি পাথরও যদি সরানো হয়, জীবন ঝালাপালা করে দেবো।’

এ সময় তিনি ট্রাকে রাখা পাথরের মালিকের কোনও খোঁজ না পেয়ে বলেন, ‘স্টোন ক্রাশার মিল থেকে কোনোভাবে যেন পাথরভর্তি ট্রাক সরানো না হয়। যদি পাথরভর্তি ট্রাক এখান থেকে মুভ (সরানো) হয় তাহলে বাংলাদেশের সীমানার যেখানে যাক, আমি কিন্তু ট্রাক সিজ (জব্দ) করবো। সেখান থেকে অপরাধীদের ধরে আনা হবে।’

এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে কোম্পানীগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রবিন মিয়া জানান, অবৈধভাবে পাথর রাখার দায়ে জেলা প্রশাসক এসব মিলের পাথর জব্দের নির্দেশ দেন। কতটুকু পাথর জব্দ করা হয়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি মিটিংয়ে আছি। কতটুকু পাথর জব্দ করা হয়েছে, তা পরে জানাতে হবে।’

এদিকে, নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সারওয়ার আলম যোগদানের পর তাকে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। সম্প্রতি সিলেটে পাথর লুট ও অবৈধ খননের ঘটনায় দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালানো হলেও বড় অপরাধীদের বিচার কার্যকর হয়নি। এ ছাড়া সিলেটের পর্যটন খাতের নানা অব্যবস্থাপনা, দখল এবং পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগও দীর্ঘদিনের সমস্যা।

/কেএইচটি/
বিষয়:
ডিসি
সম্পর্কিত
পরিদর্শন শেষে সিলেটের নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসকসাদাপাথরকে আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে যা যা দরকার, করা হবে
সিলেটের পরিবেশ ঠিক রেখে উন্নয়নকাজ করা হবে: ডিসি সারোয়ার
সাদাপাথর লুট: সিলেটের জেলা প্রশাসককে ওএসডি
সর্বশেষ খবর
ভারতে ৫ ও ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি, মদ-সিগারেটে বাড়তি কর
ভারতে ৫ ও ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি, মদ-সিগারেটে বাড়তি কর
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা
কুমিল্লায় চাঁদাবাজির অভিযোগে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা
নারী কনস্টেবলকে ধর্ষণের অভিযোগ, যা বলছে পুলিশ
নারী কনস্টেবলকে ধর্ষণের অভিযোগ, যা বলছে পুলিশ
সর্বাধিক পঠিত
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেইকিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
মধ্যবিত্তের সঙ্গে টিসিবির লাইনে মেসের শিক্ষার্থীরাও
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media