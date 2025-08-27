X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিলেটে গিয়েই কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিলেন ডিসি সারোয়ার আলম

সিলেট প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৫আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৫
সিলেটের ডিসি সারোয়ার আলম

পর্যটন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা থেকে এবার সিলেটে বালু-পাথর উত্তোলনে নিয়ে আদেশ জারি করেছেন নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সারোয়ার আলম।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সিলেট জেলা প্রশাসনের সীমান্ত শাখা থেকে সিলেটের বিভিন্ন স্থান থেকে বালু পাথর উত্তোলন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসক তার আদেশে বলেন, যেহেতু সিলেট জেলা সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ ও পর্যটন সম্ভাবনায় এলাকা থেকে কতিপয় ব্যক্তি অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন, সংরক্ষণ, পরিবহন, লুণ্ঠন ও পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এবং যেহেতু প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে- সেহেতু সিলেট জেলা অবৈধভাবে বালু-পাথর উত্তোলন সংরক্ষণ পরিবহন ও বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।

আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাথর লুটের ঘটনার পর গত ১৮ আগস্ট সিলেট জেলার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান আলোচিত সরকারি কর্মকর্তা সারোয়ার আলম। তিনি সেখানেই গিয়েই পর্যটন এলাকা রক্ষা করতে বালু-পাথর উত্তোলন নিয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিলেন।

/এফআর/
বিষয়:
ডিসিঅপরাধইলিশ ধরার নিষেধাজ্ঞা
সম্পর্কিত
মাদারীপুরে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের প্রধান গ্রেফতার
চেম্বারে রোগী টানাটানি নিয়ে আরেকজনের সহকারীকে পেটালেন চিকিৎসক
ছয় মাসে যৌন নিপীড়ন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক বেড়েছে: মহিলা পরিষদ
সর্বশেষ খবর
গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ, মার্কিন দূতকে তলব
গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ, মার্কিন দূতকে তলব
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি গঠন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি গঠন
বৃহস্পতিবার মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে বৈঠক করবেন সিইসি
বৃহস্পতিবার মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে বৈঠক করবেন সিইসি
শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ বরদাস্ত করা যায় না: বুয়েট ভিসি
শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ বরদাস্ত করা যায় না: বুয়েট ভিসি
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media