সিলেটে গিয়েই কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিলেন ডিসি সারোয়ার আলম

পর্যটন এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা থেকে এবার সিলেটে বালু-পাথর উত্তোলনে নিয়ে আদেশ জারি করেছেন নবনিযুক্ত জেলা প্রশাসক সারোয়ার আলম।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সিলেট জেলা প্রশাসনের সীমান্ত শাখা থেকে সিলেটের বিভিন্ন স্থান থেকে বালু পাথর উত্তোলন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসক তার আদেশে বলেন, যেহেতু সিলেট জেলা সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ ও পর্যটন সম্ভাবনায় এলাকা থেকে কতিপয় ব্যক্তি অবৈধভাবে বালু ও পাথর উত্তোলন, সংরক্ষণ, পরিবহন, লুণ্ঠন ও পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এবং যেহেতু প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ পর্যটন সম্ভাবনাময় এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে- সেহেতু সিলেট জেলা অবৈধভাবে বালু-পাথর উত্তোলন সংরক্ষণ পরিবহন ও বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।
আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, পাথর লুটের ঘটনার পর গত ১৮ আগস্ট সিলেট জেলার প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান আলোচিত সরকারি কর্মকর্তা সারোয়ার আলম। তিনি সেখানেই গিয়েই পর্যটন এলাকা রক্ষা করতে বালু-পাথর উত্তোলন নিয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিলেন।