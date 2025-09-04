X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
শ্রীমঙ্গলে দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৯আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৯
শ্রীমঙ্গলে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে শ্রীমঙ্গল পৌর শহরের কেয়ার ডায়াগনস্টিক ও হেলথলাইন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেন মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অন্তরা সরকার অদ্রি।

শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অন্তরা সরকার অদ্রি, শ্রীমঙ্গল উপজেলায় মেডিক্যাল প্র্যাকটিস ও বেসরকারি ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরি (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৩(২) ধারা মোতাবেক কেয়ার ডায়াগনস্টিককে ১০ হাজার এবং হেলথলাইন ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫৩ ধারা মোতাবেক ১০ হাজার ও মেডিক্যাল প্র্যাকটিস ও বেসরকারি ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরি (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৩(২)ধারায় ৫ হাজারসহ মোট ২৫০০০ টাকা  জরিমানা আদায় করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

/এফআর/
বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতজরিমানা
একজন কর্মীও জাপানে পাঠাতে পারেনি ৬২ এজেন্সি, মন্ত্রণালয়ের শোকজ
আদালত কক্ষে মারধরের শিকার সাংবাদিক, কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির ক্ষোভ
ডাকসু নির্বাচন: কী ভাবছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা
ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়েন সাংবাদিক বুলু: নৌ পুলিশ
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
