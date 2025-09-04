শ্রীমঙ্গলে দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে দুটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে শ্রীমঙ্গল পৌর শহরের কেয়ার ডায়াগনস্টিক ও হেলথলাইন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে চালানো ভ্রাম্যমাণ আদালতের নেতৃত্ব দেন মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অন্তরা সরকার অদ্রি।
শ্রীমঙ্গল উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অন্তরা সরকার অদ্রি, শ্রীমঙ্গল উপজেলায় মেডিক্যাল প্র্যাকটিস ও বেসরকারি ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরি (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৩(২) ধারা মোতাবেক কেয়ার ডায়াগনস্টিককে ১০ হাজার এবং হেলথলাইন ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫৩ ধারা মোতাবেক ১০ হাজার ও মেডিক্যাল প্র্যাকটিস ও বেসরকারি ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরি (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর ১৩(২)ধারায় ৫ হাজারসহ মোট ২৫০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।