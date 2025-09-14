X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
২৮ বছর পর নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হচ্ছে শাকসু নির্বাচন

সিলেট প্রতিনিধি
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩১আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩১
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামী নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আয়োজন করা হবে এ নির্বাচন। রবিবার দুপুরে বিষয়টি জানিয়েছেন উপাচার্য এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকসু নির্বাচনের আয়োজন করা হবে।’ 

এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী বলেন, ‘প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে। আমরা আশা করছি, শিগগিরই শাকসু নির্বাচন হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীজন, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও ছাত্রনেতাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। নির্বাচন উপলক্ষে তারা যদি সংঘাতে জড়ায় কিংবা পাঠদানের ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে ক্ষতি হবে। তাই আশা করবো, লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা উৎসবের আমেজে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে তারা নির্বাচিত প্রতিনিধি পাবে, তাদের দাবি প্রশাসনকে জানাতে পারবে, আদায় করে নিতে পারবে।’

নির্বাচনের সময়সূচি জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, ‘ক্যাম্পাসে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে এবং পূজার ছুটি শুরু হবে। অক্টোবরের ১৫ তারিখের দিকে সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা প্রায় শেষ হবে। আমরা আশা করছি, নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচন আয়োজনের। এক্ষেত্রে দুই-তিন দিনের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। পাশাপাশি হল সংসদের গঠনতন্ত্রের কাজ সম্পন্ন হয়নি, তা সম্পন্ন করা হবে। এ ছাড়া নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন সর্বশেষ হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। এর আগে ১৯৯৩ সাল থেকে তিনবার শাকসু নির্বাচন হয়েছে। ২৮ বছর ধরে শাকসু নির্বাচন হয়নি।

