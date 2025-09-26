X
শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিব ও তার স্ত্রীর নামে থাকা হল-স্থাপনার নাম পরিবর্তন

সিলেট প্রতিনিধি
২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৬আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৬
সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হলের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্মাণাধীন তিনটি হলের নামকরণও করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের ২৩৭তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভা শেষে রাত ১১টার দিকে উপাচার্য এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে বেলা ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সিন্ডিকেট সভা চলে।

উপাচার্য জানান, ছাত্রদের আবাসিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের’ নাম পরিবর্তন করে ‘বিজয় ২৪ হল’ করা হয়েছে। ছাত্রীদের দুটি হলের নামও পরিবর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে ‘প্রথম ছাত্রী হলের’ নতুন নাম রাখা হয়েছে ‘আয়েশা সিদ্দিকা হল’ এবং ‘বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের’ নাম পরিবর্তন করে করা হয়েছে ‘ফাতিমা তুজ জাহরা হল’।

এ ছাড়া নির্মাণাধীন ছাত্রছাত্রীদের ১০ তলাবিশিষ্ট দুটি নতুন হল ও ৭ তলাবিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছাত্রহলের নাম ‘গাজী বোরহান উদ্দিন হল’, ছাত্রীদের নির্মাণাধীন নতুন হলের নাম ‘সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত হল’ এবং আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের নাম রাখা হয়েছে প্রয়াত অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের নামে ‘এম সাইফুর রহমান আন্তর্জাতিক হোস্টেল’।

অন্যদিকে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেলের’ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ‘জালালাবাদ গবেষণা কেন্দ্র’।

/এফআর/
বিষয়:
শাবিপ্রবি
সম্পর্কিত
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি চালু, সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকছে
২৮ বছর পর নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে হচ্ছে শাকসু নির্বাচন
শাবির ‘অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন অব অ্যানথ্রোপলজি’র নির্বাচন অনুষ্ঠিত
সর্বশেষ খবর
ফাইনালে ভারত বধের স্বপ্ন সালমান আগার
ফাইনালে ভারত বধের স্বপ্ন সালমান আগার
রানু বেগম হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার
রানু বেগম হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার
দুর্গোৎসবের জন্য প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ৫ পূজামণ্ডপ
দুর্গোৎসবের জন্য প্রস্তুত রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ৫ পূজামণ্ডপ
পিছিয়ে থেকে বার্সেলোনার দারুণ জয়
পিছিয়ে থেকে বার্সেলোনার দারুণ জয়
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
বাংলাদেশে চাল রফতানিতে নতুন নিয়ম জারি করলো ভারত
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
জোর করে চুল কেটে দেওয়া বৃদ্ধের পরিচয় মিলেছে
পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপপাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ 
পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
নির্দেশিকা জারিপারফরম্যান্সের ভিত্তিতে বোনাস পাবেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
এক ইলিশের দাম ১৪ হাজার টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media