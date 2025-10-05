X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
পুলিশের ওপর হামলা, মামলা করায় কোম্পানীগঞ্জে ধর্মঘটের ডাক

সিলেট প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২০আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ২৩:২০
সকালে উপজেলা পরিষদের সামনে পুলিশ চেকপোস্টে বালুভর্তি ট্রাক ছেড়ে না দেওয়ায় পুলিশের ওপর শ্রমিকনেতা মাহফুজ আহমদের নেতৃত্বে হামলা

পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলার প্রতিবাদে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় সোমবার সকাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন শ্রমিকনেতারা। রবিবার (০৫ অক্টোবর) রাতে কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসির প্রত্যাহার, ওসির নেতৃত্বে চাঁদাবাজি বন্ধ এবং শ্রমিকনেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের দাবি তুলে এ ধর্মঘটের ডাক দেন তারা।

বিষয়টি বাংলা ট্রিবিউনকে নিশ্চিত করেছেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আহমদ। তিনি বলেন, ‘এই ধর্মঘটে শুধু ট্রাক, পিকআপ ও কাভার্ডভ্যান বন্ধ থাকবে। আমাদের দাবি না মানলে পরে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

এর আগে সকালে উপজেলা পরিষদের সামনে পুলিশ চেকপোস্টে বালুভর্তি ট্রাক ছেড়ে না দেওয়ায় পুলিশের ওপর শ্রমিকনেতা মাহফুজ আহমদের নেতৃত্বে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এতে পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হন। এ ঘটনায় শ্রমিকনেতা মাহফুজকে প্রধান আসামি করে ১৫ জনের নাম উল্লেখ এবং ৭০-৮০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে কোম্পানীগঞ্জ থানায় মামলা করা হয়। কোম্পানীগঞ্জ থানার এএসআই আব্দুল হামিদ বাদী হয়ে মামলাটি করেছেন।

/এএম/
বিষয়:
পরিবহন ধর্মঘটপুলিশহামলামামলা
দুটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি গ্রেফতার
ঢাকায় ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি
সিলেটে চেকপোস্টে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা, আসামি ৮০
দুর্গাপুজোয় পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ছুঁয়েছে ৬৫ হাজার কোটি রুপি
রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের ৭১ সদস্যের নির্বাহী কমিটি অনুমোদন
ঢাকায় ছয় মাসে সংক্ষিপ্ত বিচারে ৫ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
