মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
তিন ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক

সিলেট প্রতিনিধি
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৫আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১০:১৫
লাইনচ্যুত হওয়া উদয়ন এক্সপ্রেসের বগি

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার মোগলাবাজারে চট্টগ্রাম থেকে আসা উদয়ন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনসহ তিনটি বগি লাইনচ্যুতির ঘটনা ঘটে। ফলে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ তিন ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সকাল ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। এ কারণে কালনী এক্সপ্রেস সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে আটকা পড়ে। সকাল সোয়া ৬টায় এটি সিলেট থেকে ঢাকায় ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। পরে সকাল ১০টার দিকে সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের ট্রেন যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।

সিলেট জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল কুদ্দুছ লাইনচ্যুতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘উদয়ন এক্সপ্রেস চট্টগ্রাম থেকে সিলেটে আসছিল। সিলেটের দক্ষিণ সুরমার মোগলাবাজারে এসে ইঞ্জিনসহ তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। উদ্ধারকর্মীরা তিন ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল ১০টার দিকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করেন। এরপর কালনী এক্সপ্রেস সিলেট থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায়।’

বিষয়:
ট্রেন দুর্ঘটনাট্রেন চলাচল
