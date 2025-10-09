X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
ওসমানী বিমানবন্দরের রানওয়েত বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃত্যু

সিলেট প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৩আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০২:৩৩
সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে এলাকায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। বৈদ্যুতিক তার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তার মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সিলেট এয়ারপোর্ট থানার ডিউটি অফিসার এসআই শারফিন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রাত পৌনে ১টার দিকে তিনি বলেন, লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এর আগে খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

ওসমানী বিমানবন্দর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই রাজন বলেন, লাশের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
