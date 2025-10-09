X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঘুষি মেরে বিমানের মনিটর ভাঙলেন যাত্রী

সিলেট প্রতিনিধি
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৭আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৭
ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

সিলেট-লন্ডন রুটের বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটের এক যাত্রী ঘুষি মেরে ভেঙে দিয়েছেন বিমানের একটি মনিটর। এটির মূল্য প্রায় ১১ লাখ টাকা।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) লন্ডন থেকে ছেড়ে আসা এ ফ্লাইট (বিজি-২০১) সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সকালে অবতরণ করে। অবতরণের পর বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ মো. শওকত আলী নামের অভিযুক্ত যাত্রীকে আটক করে। বর্তমানে তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এমদাদুল হক মিলনের হেফাজতে রয়েছেন।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ম‍্যানেজার হাফিজ আহমদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনিব‍্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

ওসমানী বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনের ডিউটি অফিসার মো. আব্দুর রাজ্জাক জানান, ওই যাত্রী মদ্যপ ছিলেন।

/কেএইচটি/
বিষয়:
বিমানআটক
সম্পর্কিত
বাবা-মাকে ‘হত্যা করে’ লাশ বসতঘরে পুঁতে রাখে ছেলে
চট্টগ্রামে বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪
জেল থেকে বেরিয়ে ‘স্ত্রী ও প্রেমিকের’ হাতে খুন, ড্রামে খণ্ডিত লাশ
সর্বশেষ খবর
এসএমই খাতে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি
এসএমই খাতে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি
আগামীতে সাংবিধানিক সংকটের রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখবে উচ্চকক্ষ: আখতার হোসেন
আগামীতে সাংবিধানিক সংকটের রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখবে উচ্চকক্ষ: আখতার হোসেন
‘আন্দোলন প্রত্যাহারের ভিডিও বার্তা দিতে রাজি না হলে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়’
‘আন্দোলন প্রত্যাহারের ভিডিও বার্তা দিতে রাজি না হলে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়’
দুই বছরেরও কম সময়ে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী খুঁজছেন ম্যাক্রোঁ
দুই বছরেরও কম সময়ে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী খুঁজছেন ম্যাক্রোঁ
সর্বাধিক পঠিত
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media