শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
বিশ্বনাথে হুমায়ুন-লুনা অনুসারীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া: আহত ১০

সিলেট প্রতিনিধি
১০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:৩১আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:৩১
রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন

বিএনপির দুই কেন্দ্রীয় নেতা হুমায়ুন কবির ও তাহসিনা রুশদীর লুনার সমর্থকদের মধ্যে তিন ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে বিশ্বনাথ পৌর শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) রাত ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত চলা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় উভয় পক্ষের কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। পৌর শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। রাত সাড়ে ১২টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঘটনাস্থলে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সেনা সদস্যরা অবস্থান করছেন।

সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে যুবদল নেতা জাহাঙ্গীর আলম ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা সাজ্জাদ আলী শিপলুসহ আরও কয়েকজন নেতাকর্মী রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত পৌনে ৮টায় পৌর শহরে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ূন কবির ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা তাহসিনা রুশদীর লুনার অনুসারীদের মধ্যে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বৃহস্পতিবার বিকালে বিশ্বনাথের দৌলতপুর ইউনিয়নের চরচন্ডী গ্রামে ছিল হুমায়ূন কবিরের পূর্ব নির্ধারিত মতবিনিময় সভা । এদিকে, দুপুর থেকেই নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনার পক্ষে নানান স্লোগান দিয়ে বিশ্বনাথ পৌর শহর মুখরিত করে রেখেছিল বিশ্বনাথ উপজেলা এবং পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। বাসিয়া ব্রিজের ওপর তারা এক পথ সভায় মিলিত হয়। পথ সভাশেষে কিছু নেতাকর্মী সেখানে অবস্থান নেন। 

বিকাল ৪টার দিকে বিশ্বনাথ পৌর শহরের বাসিয়া ব্রিজ অতিক্রমের সময় স্লোগান দিয়ে হুমায়ুন কবিরের গাড়িবহর আটকানোর চেষ্টা চালায় লুনা অনুসারীরা। তখন বিএনপির কয়েকজন সিনিয়র নেতার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পথিমধ্যে সেখানকার হাবড়াবাজার এলাকায় হুমায়ুন কবিরের গাড়ি বহর বাধার মুখে পড়ে। 

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, রাত ৮টার দিকে হুমায়ুন কবিরের গাড়ি বহর বিশ্বনাথ থানা অতিক্রমকালে ফের লুনা অনুসারীদের বাধার মুখে পড়ে। হুমায়ুনের অনুসারীরা এ সময় তাদের ধাওয়া দিয়ে নতুন বাজারের দিকে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর লুনা অনুসারীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হুমায়ুনের অনুসারীদের সঙ্গে বাসিয়া ব্রিজে এলাকায় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হুমায়ুন অনুসারীরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। চলতে থাকে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ। এ সময় পুলিশ অনেকটা নিরুপায় হয়ে পড়ে। রাত ১১টা পর্যন্ত চলা সংঘর্ষে বাজারের ব্যবসায়ী ও পথচারীরা আতংকিত হয়ে পড়েন। প্রাণ ভয়ে তারা দিক-বিদিক ছোটাছুটি শুরু করেন।

রাত সাড়ে ১২টায় পর্যন্ত বিশ্বনাথ ওসমানীনগর সার্কেলের এএসপি আশরাফ উজ্জামানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর দুটি টহল গাড়ি ঘটনাস্থলে অবস্থান করছে।

এএসপি আশরাফুজ্জামান জানান, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ভূমিকার কারণে বড় ধরনের সংঘাত এড়ানো গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, হুমায়ুন কবির ও লুনা দুই জনই সিলেট-২ (বিশ্বনাথ-ওসমানীনগর) আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী।

/আরআইজে/
বিষয়:
সংঘর্ষ
