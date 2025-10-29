X
বুধবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৫
১৩ কার্তিক ১৪৩২
সিলেট বিমানবন্দরে বোর্ডিং ব্রিজের সঙ্গে লন্ডনগামী ফ্লাইটের ঘর্ষণ

সিলেট প্রতিনিধি
২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৬আপডেট : ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৬
সিলেট বিমানবন্দর

সিলেট থেকে লন্ডনের হিথ্রোগামী বিমানের ফ্লাইট বিজি-২০২ সিলেট বিমানবন্দরের বোর্ডিং ব্রিজের সঙ্গে ঘর্ষণ লেগেছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে ফ্লাইটটি লন্ডনের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে ইতিমধ্যেই ৪ ঘণ্টা বিলম্ব হলেও ফ্লাইটটি এখনও ছেড়ে যায়নি।

ওসমানী বিমানবন্দরের পরিচালক হাফিজ আহমদ জানান, বিমানটি যথারীতি ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সব প্রস্তুতি শেষ করে বিমানটি থেকে বোর্ডিং ব্রিজ সরে আসার সময় ইঞ্জিনের সঙ্গে বোর্ডিং ব্রিজের ঘষা লাগে। যেহেতু দূরের জার্নি, তাই বিমানটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, এ অবস্থায় দুপুর আড়াইটায় বিকল্প বিমান দিয়ে যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানো হবে। বিমানে সবমিলিয়ে ২৬২ জন যাত্রী আছেন।

