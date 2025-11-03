X
সোমবার, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ছয় বছরের অদ্ভুত অন্তর্ধান শেষে জীবনের অবসান, কে এই আবদুল আহাদ?

ফেনী প্রতিনিধি
০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৭আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৭
আবদুল আহাদ (ফাইল ছবি)

ফেনীর ছাগলনাইয়ার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে এক অজ্ঞাত মরদেহ পড়ে ছিল । পুলিশ এসে নিয়ে যায় মরদেহ। পরে জানা গেল, মৃত ব্যক্তি মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার দাউদপুর গ্রামের আবদুল আহাদ (৪৬)। কিন্তু এখানেই শুরু হয় রহস্য। তিনি কি সত্যিই কাস্টমস কর্মকর্তা ছিলেন, নাকি ফেনীর রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এক সাধারণ দিনমজুর? এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে তার পরিচয় নিয়ে।

গত বুধবার (২৯ অক্টোবর) সকালে স্থানীয়রা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশে একজনকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পান। হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মরদেহে দৃশ্যমান কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। তার ব্যাগে পাওয়া যায় কিছু ফল, কিছু পুরোনো জামাকাপড়, আর একটি ব্যাংক কার্ড—যা থেকেই শুরু হয় পরিচয় অনুসন্ধান।

ফেনী পিবিআইয়ের পরিদর্শক পুলক বড়ুয়া বলেন,“প্রথমে আমরা তাকে অজ্ঞাত মরদেহ হিসেবে ধরেছিলাম। পরে আঙুলের ছাপ ও ব্যাংক তথ্যের মিল পাওয়ার পর নিশ্চিত হই—তিনি মৌলভীবাজারের আবদুল আহাদ।”

তিন পরিচয়ে এক জীবন

পরিবার বলছে, আহাদ ছিলেন একজন কাস্টমস কর্মকর্তা, যাকে ২০১৯ সালে চট্টগ্রাম থেকে অপহরণ করা হয়। কিন্তু ফেনীর স্থানীয়রা বলছেন, তিনি দিনমজুরের কাজ করতেন, অনেকে আবার তাকে ফল বিক্রেতা হিসেবেও চিনতেন। আর সরকারি রেকর্ড বলছে—বাংলাদেশ কাস্টমসের নথিতে “আবদুল আহাদ” নামে কোনও কর্মকর্তা নেই।

একজন কাস্টমস কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “এই নামে আমাদের দফতরে কেউ কখনও চাকরি করেছেন বলে কোনও তথ্য পাইনি। সম্ভবত তিনি নিজের পরিচয় পরিবর্তন করেছিলেন।”

নিখোঁজ, না অপহরণ?

পরিবারের ভাষ্য, ২০১৯ সালের মে মাসে আহাদকে অপহরণ করা হয়। অপহরণকারীরা ফোন করে মুক্তিপণ হিসেবে দুই লাখ টাকা দাবি করে, এবং ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা বিকাশে পাঠানোও হয়। তবে তখন সিলেট থানায় করা জিডিতে ‘অপহরণ’ শব্দটি নেই, আর পাঁচ মাস পর জামালপুরে করা মামলায় সময়, স্থান, এমনকি আহাদের পেশাও ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্তে যুক্ত এক কর্মকর্তা বলেন, “একই ঘটনার তিনটি সংস্করণ পাওয়া গেছে—এটা ইঙ্গিত দিচ্ছে, পরিবার নিজেরাই জানত না তিনি কোথায়, কীভাবে জীবন কাটাচ্ছিলেন।”

ফেনীতে গোপন জীবন

ছাগলনাইয়া থানার এসআই মো. শাহ আলম বলেন,“স্থানীয়দের অনেকে বলেছেন, আহাদ দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন। মাঝে মাঝে থানা রোডের এক মার্কেটের বারান্দায় ঘুমাতেন। তার ২০২১ সালে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেখা ছিল—পেশা: ফল বিক্রেতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা: দ্বিতীয় শ্রেণি পাস। শেষবার লেনদেন হয় ২০২৫ সালের মে মাসে।”

মৃত্যুর পরও অমীমাংসিত প্রশ্ন

সব তথ্য ঘেঁটে এখনও উত্তর মিলছে না—২০১৯ সালে নিখোঁজ হওয়া ব্যক্তি আর ফেনীর দিনমজুর কি একই মানুষ?যদি হন, তাহলে ছয় বছর তিনি কোথায় ছিলেন, কীভাবে বেঁচে ছিলেন? ফেনীতে তিনি কেন নিজের পরিচয় গোপন করলেন? আর তার মৃত্যু কি প্রাকৃতিক, নাকি কারও নীরব পরিকল্পনার ফল?

/এম/
বিষয়:
মৃত্যুলাশ উদ্ধার
সম্পর্কিত
নামাজরত বাবাকে কুপিয়ে হত্যা, অভিযুক্ত ছেলেকে ধরতে গিয়ে ৩ পুলিশ আহত
ডেঙ্গুতে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু
বাড্ডায় পরিত্যক্ত ফ্যাক্টরি থেকে নারী-পুরুষের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
খুলনায় বিএনপি কার্যালয়ে গুলিতে একজন নিহত, আহত ২
খুলনায় বিএনপি কার্যালয়ে গুলিতে একজন নিহত, আহত ২
ফাঁকা মাঠে বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ, সেই আইয়ুব আলী গ্রেফতার
ফাঁকা মাঠে বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগ, সেই আইয়ুব আলী গ্রেফতার
বিএনপির দুই গ্রুপের বিরোধে গুলি করে যুবককে হত্যা
বিএনপির দুই গ্রুপের বিরোধে গুলি করে যুবককে হত্যা
হাল্যান্ডের জোড়া গোলে দুইয়ে উঠেছে ম্যানসিটি
হাল্যান্ডের জোড়া গোলে দুইয়ে উঠেছে ম্যানসিটি
সর্বাধিক পঠিত
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সংসদ এলাকায় আপাতত হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
সরকারের শর্ত মেনে সেন্টমার্টিন যেতে অনীহা পর্যটকদের, আজও ছাড়েনি জাহাজ
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
হিলিতে দুই দিনে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বেড়েছে ৩০ টাকা
উপহারের নৌকা তোশাখানায় জমা দিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা
উপহারের নৌকা তোশাখানায় জমা দিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা
খুলনা-মোংলা রেলপথ: থেমে আছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি
খুলনা-মোংলা রেলপথ: থেমে আছে অর্থনৈতিক অগ্রগতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media