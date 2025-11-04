বিএনপির মনোনয়ন পাননি সিলেটের তিন হেভিওয়েট নেতা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি’র প্রার্থী তালিকা থেকে সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির ও সিলেট জেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী বাদ পড়েছেন।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সিলেট বিভাগের ১৯ সংসদীয় আসনের মধ্যে ১৪টিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
ঘোষিত তালিকায় যুক্তরাজ্য বিএনপি’র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ তিনজন প্রবাসী স্থান পেয়েছেন। তালিকায় নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদীর লুনা, বিএনপি’র সিলেট বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জি কে গৌছ’সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কলিম উদ্দিন আহমদ মিলন, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের ছেলে এম নাসের রহমানের নাম রয়েছে।
তবে ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় সিসিকের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীর নাম না থাকার বিষয়টি সবচাইতে বেশি আলোচিত হচ্ছে।
আরিফ সিলেট-১ (সিলেট সিটি করপোরেশন ও সদর) আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। এ আসনে দলের মনোনয়ন পেয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি ২০১৮ সালেও এ আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তার বাবা মরহুম খন্দকার এম এ মালিক এ আসনের সাবেক এমপি ছিলেন।
আরিফুল হক চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, গতরাতেও অনেক নেতা-কর্মী আরিফুল হক চৌধুরীর সঙ্গে তার কুমারপাড়ার বাসায় দেখা করেন।
অন্য একটি সূত্র জানায়, বিএনপি থেকে আরিফুল হক চৌধুরীকে সিলেট-৪ আসনে প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে, তিনি এতে রাজি হননি।
সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব (আন্তর্জাতিক) হুমায়ুন কবির সিলেট-২ আসনে দলের প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। তবে, এ আসনে মনোনয়ন পেয়েছেন ইলিয়াসপত্নী তাহসিনা রুশদীর লুনা।
সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ) আসনে বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী। বিএনপি এ আসনে যুক্তরাজ্য বিএনপি’র সভাপতি এম এ মালিককে মনোনয়ন দিয়েছে। এ আসনের অপর মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন বিএনপি’র আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক যুক্তরাজ্য প্রবাসী ব্যারিস্টার এম এ সালাম।
সুনামগঞ্জ-২, সুনামগঞ্জ-৪, সিলেট-৪, সিলেট-৫ এবং হবিগঞ্জ-১ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।
বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এগুলোতে পরে প্রার্থী ঘোষণা করা হবে। অন্য একটি সূত্র জানায়, সমমনা দলগুলোর সঙ্গে আসন সমঝোতার অংশ হিসেবে এসব আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।
বিএনপির ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে সুনামগঞ্জ-১ আসনে আনিসুল হক, সুনামগঞ্জ-৩ আসনে মোহাম্মদ কয়সর আহমেদ (যুক্তরাজ্য বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক), সুনামগঞ্জ-৫ আসনে কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন (সাবেক এমপি ও দলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক), সিলেট-১ আসনে খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, সিলেট-২ আসনে তাহসিনা রুশদীর লুনা (নিখোঁজ বিএনপি নেতা এম ইলিয়াস আলীর স্ত্রী), সিলেট-৩ আসনে এম এ মালিক এবং সিলেট-৬ আসনে এমরান আহমদ চৌধুরী (জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক) দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন।
মনোনয়ন পাওয়া অন্যরা হলেন-মৌলভীবাজার-১ আসনে নাসির উদ্দিন আহমেদ (মিঠু), মৌলভীবাজার-২ আসনে যুক্তরাজ্য প্রবাসী সওকত হোসেন (সকু), মৌলভীবাজার-৩ আসনে এম নাসের রহমান(সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের ছেলে), মৌলভীবাজার-৪ আসনে মো. মজিবর রহমান চৌধুরী, হবিগঞ্জ-২ আসনে আবু মনসুর সাখাওয়াত হাসান (জীবন), হবিগঞ্জ-৩ আসনে জি কে গউস(সিলেট বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক) এবং হবিগঞ্জ-৪ আসনে এস এম ফয়সাল।
বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে, সিলেট-৩ আসনে মনোনয়ন পাওয়া এম এ মালিক ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কয়সর আহমেদ বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। জুলাই বিপ্লবের পর তারা দেশে ফিরে রাজনীতিতে সক্রিয় হন।
স্থানীয় বিএনপির একাধিক নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকায় স্থানীয় জণগন ও নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এম এ মালিকের যোগাযোগ তুলনামূলকভাবে কম। তার প্রার্থিতায় অনেকে বিস্মিত হয়েছেন। এ নিয়ে দলের ভেতরে-বাইরে আলোচনাও চলছে। তবে দলের উচ্চ পর্যায়ে এম এ মালিকের যোগাযোগ থাকায় শাস্তির ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ এ নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।
সিলেট-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, দলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। দল যেটা ভালো মনে করেছে, সে সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আর দলীয় প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে বিএনপির সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবেন বলে জানান তিনি।
মৌলভীবাজার-২ আসনে মনোনয়নপ্রাপ্ত সওকত হোসেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক এই সদস্য আগে অনিয়মিতভাবে দেশে আসতেন। তবে গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি এলাকায় রয়েছেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৩ সেপ্টেম্বর কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির সম্মেলনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হন। এখন এ আসনে স্থানীয় বিএনপির প্রভাবশালী নেতাদের টপকিয়ে শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন পান সওকত।