ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি আবেদনের সময়সীমা বাড়লো

রাজধানীর সরকারি সাতটি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদন সময়সীমা আরও দুই দিন বাড়ানো হয়েছে। আবেদনের শেষ সময় ছিল ১০ আগস্ট। এখন তা বাড়িয়ে ১২ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত করা হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে এম ইলিয়াস বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভর্তির সময় ছিল ১০ আগস্ট, সেটা দুই দিন বাড়িয়ে ১২ আগস্ট করা হয়েছে।’
আবেদন প্রক্রিয়ায় যেন কোনও শিক্ষার্থী বাদ না পড়ে, সে জন্য কর্তৃপক্ষ দুটি হটলাইন চালু করেছে—০১৯১৪-৪৯৪৮৮৮ এবং ০১৭১১-৩৭২৪৫৯। আবেদনে সমস্যা হলে হটলাইনে যোগাযোগ করে ইন্টারমিডিয়েট রোল নম্বর, শিক্ষা বোর্ড ও পাসের সন জানালে সমাধান পাওয়া যাবে।
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি আবেদন করতে হবে অনলাইনে collegeadmission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে। আবেদন ফি ৮০০ টাকা, যা সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ব্যাংকের শাখা, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।