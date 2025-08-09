X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি আবেদনের সময়সীমা বাড়লো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৬আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৬
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি

রাজধানীর সরকারি সাতটি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদন সময়সীমা আরও দুই দিন বাড়ানো হয়েছে। আবেদনের শেষ সময় ছিল ১০ আগস্ট। এখন তা বাড়িয়ে ১২ আগস্ট রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত করা হয়েছে।

শনিবার (৯ আগস্ট) প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কে এম ইলিয়াস বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘ভর্তির সময় ছিল ১০ আগস্ট, সেটা দুই দিন বাড়িয়ে ১২ আগস্ট করা হয়েছে।’

আবেদন প্রক্রিয়ায় যেন কোনও শিক্ষার্থী বাদ না পড়ে, সে জন্য কর্তৃপক্ষ দুটি হটলাইন চালু করেছে—০১৯১৪-৪৯৪৮৮৮ এবং ০১৭১১-৩৭২৪৫৯। আবেদনে সমস্যা হলে হটলাইনে যোগাযোগ করে ইন্টারমিডিয়েট রোল নম্বর, শিক্ষা বোর্ড ও পাসের সন জানালে সমাধান পাওয়া যাবে।

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি আবেদন করতে হবে অনলাইনে collegeadmission.eis.du.ac.bd ওয়েবসাইটে। আবেদন ফি ৮০০ টাকা, যা সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী ব্যাংকের শাখা, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

/এসএমএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
ভর্তি পরীক্ষা
সম্পর্কিত
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ভর্তি বিজ্ঞপ্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচ চলবে ‘বিশেষ বন্দোবস্তে’
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা ২২ ও ২৩ আগস্ট
সর্বশেষ খবর
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
এনসিপি চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি গঠন
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
আগে এক পুলিশ যে সাহস দেখিয়েছে এখন ৩ জনও সেটি পারছে না: জিএমপি কমিশনার
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
আরজি করে খুন-ধর্ষণের এক বছর: বিচারের দাবিতে উত্তাল কলকাতা
সর্বাধিক পঠিত
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
মহাখালীতে প্রাইভেটকারে আগুন, নিহত ২
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media