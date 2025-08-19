১৮তম নিবন্ধনে ৪১ হাজার শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সচিবালয়ে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়ে ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার।
এই পরীক্ষায় মোট ১৮ লাখ ৬৫ হাজার ৭১৯ জন প্রার্থী আবেদন করেন। এর মধ্যে প্রিলিমিনারিতে অংশ নেন ১৩ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৪ লাখ ৭৯ হাজার ৯৮১ জন। লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেন ৩ লাখ ৪৮ হাজার ৬৮০ জন এবং উত্তীর্ণ হয়েছেন ৮৩ হাজার ৮৬৫ জন। মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেন ৮১ হাজার ২০৯ জন, যাদের মধ্যে ৬০ হাজার ৬৩৪ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।
ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ কার্যক্রমের আওতায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া ১ লাখ ৮২২টি শূন্যপদের চাহিদার বিপরীতে প্রায় ৪১ হাজার প্রভাষক/শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।
শিক্ষা উপদেষ্টা জানান, শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ই-রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে চাহিদা প্রদান এবং নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ সুপারিশ- পুরো প্রক্রিয়াটি আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আমরা শিক্ষক নিবন্ধনের মাধ্যমে মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকদের তালিকা তৈরি করেছি, যারা আগামী প্রজন্মকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলবেন।