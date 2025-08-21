X
উচ্চ আদালতের রায়ের আগে প্রাথমিক বৃত্তিতে কিন্ডারগার্টেন নিয়ে সমাধান নেই

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫২আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৫২
কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদের অবস্থান কর্মসূচি

পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বঞ্চিত করার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদ (বিকল্প)।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ঢাকার মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।

গত ১৭ জুলাই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করে। এতে বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বলে উল্লেখ করে।

পরিপত্র জারির পর থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক করেন কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধিরা।

জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘তাদের যে দাবি, সেই দাবির ঘটনায় উচ্চ আদালতে রিট করা হয়েছে। উচ্চ আদালতে মামলা থাকায় আমার পক্ষে তো কোনও সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়। রিটের রায় অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিষয়টি কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন।’

কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পরিপত্র বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) ‘শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ঐক্য পরিষদের সভাপতি মো. ইস্কান্দার আলী হাওলাদারের সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহাসচিব মো. রেজাউল হক।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের কারিকুলাম অনুসরণ করে দেশের কৃষ্টি-কালচার পুরোপুরি অনুসরণ করে উন্নতমানের শিক্ষাপ্রদান করে আসছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশব্যাপী এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সামাজিকভাবেও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৫০ হাজার কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের পাঠদানের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় এক কোটির বেশি ছাত্র-ছাত্রী উন্নতমানের শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়াও ৮ লাখের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রায় এক লাখ ৫০ হাজার চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সরকার বৈষম্যমূলক পরিপত্র জারি করে কিন্ডারগার্টেন ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করেছে। এ সব কিন্ডারগার্টেন ও সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখাসহ বিগত বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ও ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ঈর্ষণীয় সাফল্যের সাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

অবস্থান কর্মসূচিতে চলাকালে আরও বক্তব্য রাখেন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ড. এল এম কামরুজ্জামান, সদস্য সচিব ও বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন সোসাইটির অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মো. জয়নুল আবেদীন জয়, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশন আলহাজ্ব ডা. মো. হাছান আলী, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যান্ড প্রি-ক্যাডেট ফাউন্ডেশনের মহাসচিব আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান পৃষ্টপোষক বীরমুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম খন্দকার, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন সোসাইটির সভাপতি আবু তালেব, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক মো. সফিকুল ইসলাম স্বপন, মহাসচিব এম এ মান্নান মনির, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব লায়ন মো. তাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের কো-চেয়ারম্যান মো. হাসানুজ্জামান খসরু, মহাসচিব মো. ইস্রাফিল হোসেন, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লায়ন মো. দিদারুল ইসলাম, মহাসচিব মো. আব্দুল অদুদ, গাজীপুর কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আলহাজ মোছাদ্দিকুর রহমান, মহাসচিব মো. ইসমাইল হোসেন, বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ কিন্ডারগার্টেন সোসাইটির সভাপতি মো. ফারুক আহম্মেদ, মহাসচিব তকবির আহমেদ, প্রাইভেট স্কুল ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন ও  মহাসচিব মুহাম্মদ শফি উল্ল্যাহ (মিরাজ), বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের (হাবিবুর রহমান) সভাপতি মো. খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক শেখ আব্দুল কাদের, বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন ফোরামের সভাপতি মো. আব্দুল মাতিন, মহাসচিব হাসিবুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

