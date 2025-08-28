জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়লো

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়ানো হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা অনলাইনে ফরম পূরণ ও কলেজে জমা দিতে পারবেন আগমী ৩০ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণের তথ্য নিশ্চিত করতে পারবেন ৭ সেপ্টেম্বর। আর সোনালী সেবার মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারবেন ৮ সেপ্টেম্বর। আগের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী যেসব কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি, তারাও এ সময়ে সব কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবেন।