শনিবার প্রাথমিক শিক্ষকদের মহাসমাবেশ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের দশম গ্রেডে বেতন বাস্তবায়নের সরকারি সিদ্ধান্তের পর ১১তম গ্রেডে বেতন নির্ধাণের দাবিতে মহাসমাবেশ ডেকেছেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। শনিবার (৩০ আগস্ট) ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষক মহাসমাবেশের অনুষ্ঠিত হবে।
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের ছয়টি সংগঠনের মোর্চা ‘প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক সংগঠন ঐক্য পরিষদ’এই সমাবেশের ডাক দেয়।
আন্দোলন ও মহাসমাবেশের বিষয়ে বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, আমরা দীর্ঘদিন থেকে ১১তম গ্রেডের জন্য আন্দোলন করে আসছি। সরকার থেকে বারবার আশ্বাস দিলেও দাবি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষকদের দশম গ্রেড বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দাবি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। সে কারণেই আমরা শনিবার মহাসমাবেশ আহ্বান করেছি।
জোটের নেতারা জানান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কনসালটেশন কমিটির রিপোর্ট সংশোধন করে সহকারী শিক্ষকদের এন্ট্রি পদে বেতন জাতীয় বেতন স্কেলের ১১তম ধাপে নির্ধারণ করতে হবে। একই পদে সন্তোষজনক চাকরির শর্ত পূরণ করা শিক্ষকদের ১০ বছর ও ১৬ বছরপূর্তিতে উচ্চতর গ্রেড দিতে হবে এবং সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে শতভাগ পদোন্নতির দিতে হবে। এসব দাবিতে মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসঙ্গত, শিক্ষকরা ১১তম গ্রেডের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। গত বছরের ৫ আগস্ট বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠন করা কনসালটেশন কমিটি ১২তম গ্রেড বেতন নির্ধারণের সুপারিশ করে। পাশাপাশি দেশের সব প্রধান শিক্ষকদের দশম গ্রেড বাস্তবয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকরা (বর্তমান পদ শিক্ষক) ১১তম গ্রেড বাস্তবায়নের আহ্বান জানান। সরকার নতুন বেতন স্কেলের মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করার কথা জানালেও প্রাথমিক শিক্ষকরা দ্রুত দাবি বাস্তবায়নে মহাসমাবেশের ডাক দেন।