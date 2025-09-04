পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি কমাতে কাজ করবে ইউজিসি-ইউএন উইমেন

দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে যৌথভাবে কাজ করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও ইউএন উইমেন। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম এ ফয়েজের সঙ্গে ইউএন উইমেনের তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাতে এ কথা জানানো হয়।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকালে ইউজিসিতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় ইউজিসি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইয়ুব ইসলাম, ইউজিসি’র আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জেসমিন পারভীনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন। এছাড়াও এতে উপস্থিত ছিলেন ইউএন উইমেনের ডেপুটি কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ নবনীতা সিনহা, প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা সাদিয়া তাসনীম ও তোসিবা কাশেম।
সভায় নবনীতা সিনহা বলেন, ‘দেশের পাবলিক প্লেস, গণপরিবহণ, কর্মক্ষেত্র ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা কমাতে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আচরণ পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইউরোপিয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ইউএন উইমেন এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। ইউজিসি নির্বাচিত পাঁচটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।’
নবনীতা সিনহা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে ইউজিসি’র সহযোগিতা চান। শিগগিরিই এ লক্ষ্যে ইউজিসি’র সঙ্গে একটি সমঝোতা স্বারক সই হবে বলে জানান।
ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফায়েজ বলেন, ‘দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সবার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।’
হাইকোর্টের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে তিনি ইউএন উইমেনকে আশ্বস্ত করেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মাছুমা হাবিব’কে আহ্বায়ক করে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অবসানে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইউএন উইমেনের সহযোগিতায় শিগগিরিই একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।