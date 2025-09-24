X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৩আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৩
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মী পূজা উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১২ দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। এ সময় কোনও পরীক্ষাও নেওয়া যাবে না।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি করেছে।

অফিস আদেশ বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি কলেজ-৪ শাখার গত ৫ জানুয়ারির এবং সরকারি মাধ্যমিক-১ শাখার গত বছরের ২৩ ডিসেম্বরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০২৫ সালের বাৎসরিক ছুটির তালিকা প্রণয়ন করা হয়। ওই তালিকায় দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও পূজা উপলক্ষে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১২ দিন অবকাশকালীন ছুটি অনুমোদন করা হয়।

অফিস আদেশে আরও বলা হয়, আসন্ন দুর্গাপূজা, বিজয়া দশমী, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও লক্ষ্মী পূজা উৎসবমুখর পরিবেশে এবং যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপনের জন্য আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১২ দিন সব শিক্ষা প্তিষ্ঠানে কোনও ধরনের পরীক্ষার দিন ধার্য না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

 

পদত্যাগ করে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির দুই নেতা
৭০ বছর বয়সেও রোমাঞ্চপ্রিয়, স্বপ্ন পূরণে দিলেন স্কাইডাইভ
খুলনায় গুলিতে যুবক আহত
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পুরো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
আগারগাঁওয়ে ফুটপাতে দোকান বসানো নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দোকানি নিহত
