X
রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘দেশে শিশু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৪আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৪৪
‘দেশে শিশু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে’

দেশে শিশু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। রবিবার (৫ অক্টোবর) রাজধানী ঢাকার সেগুনবাগিচায় শিশু-কিশোর সংগঠন কচি-কাঁচার মেলার ৬৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান।

উপদেষ্টা বলেন, আমাদের দেশে কচি-কাঁচার মেলার অনেক শিশু সংগঠন প্রসার লাভ করেছিল। ধীরে ধীরে সেগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে আসছে; যা এ জাতির জন্য উদ্বেগের। কিন্তু কচি-কাঁচার মেলা আমাদের শিশু-কিশোরদের সৃজনশীলতা বিকাশে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য তারা প্রশংসার দাবিদার।

ভবিষ্যতেও শিশু সংগঠনগুলোকে তাদের কার্যযক্রমের ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, একটি সুন্দর দেশ ও সমাজ গঠনে মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলতে হবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য মননশীলতার বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুকুমার বৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, প্রকৃতির প্রতি মমত্ববোধ, ঔচিত্যবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়।

কেন্দ্রিয় কচি-কাঁচার মেলার শিশু সদস্য জায়ান অ্যাডাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌ ও কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার সভাপতি খোন্দকার মো. আসাদুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

/এসএমএ/আরকে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
সেপ্টেম্বরে রফতানি কমেছে ৪.৬১ শতাংশ, তৈরি পোশাক খাতের ধাক্কা মূল কারণ
সেপ্টেম্বরে রফতানি কমেছে ৪.৬১ শতাংশ, তৈরি পোশাক খাতের ধাক্কা মূল কারণ
হঠাৎ ঝড়ে ভেঙে পড়লো ঘরবাড়ি
হঠাৎ ঝড়ে ভেঙে পড়লো ঘরবাড়ি
‘দেশে শিশু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে’
‘দেশে শিশু সংগঠনগুলোর কার্যক্রম সংকুচিত হচ্ছে’
চাঁদা তোলার সময় আটক করায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর হামলা, গ্রেফতার ৭
চাঁদা তোলার সময় আটক করায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের ওপর হামলা, গ্রেফতার ৭
সর্বাধিক পঠিত
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম, ইতিহাসে সর্বোচ্চ
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীকে গণপিটুনি
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media