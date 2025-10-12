২০ শতাংশ বাড়িভাড়ার দাবিতে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি

এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোট ২০ শতাংশ বাড়িভাড়ার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন তারা। সারা দেশ থেকে আসা শিক্ষকরা যোগ দিয়েছেন কর্মসূচিতে।
শিক্ষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জোটের সভাপতি এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারী ফোরামের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী। তিনি জানান, শিক্ষকদের এই কর্মসূচিতে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণ অঞ্চল) হাসনাত আব্দুল্লাহ, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন এবং যুগ্ম সদস্য সচিব ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ শান্ত সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেবেন।
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের ৫০০ টাকা বাড়িভাড়া বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপণ প্রত্যাখ্যান করেছে আগেই। রবিবার অবস্থান কর্মসূচি থেকে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।
গত ৫ অক্টোবর অর্থ মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়িয়ে পরিপত্র জারি করে। এতে বলা হয়, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা শর্ত পালন সাপেক্ষে ১ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হলো।
শিক্ষকদের ক্ষোভের পর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য নতুন হারে বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের ঈদের বোনাস উন্নীত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে নতুন প্রস্তাব পাঠায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গত ৫ অক্টোবর এই প্রস্তাব পাঠানো হয়।
শিক্ষকদের দাবি বিবেচনায় নিয়ে ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া, চিকিৎসাভাতা বৃদ্ধি ও কর্মচারীদের ঈদের বোনাস ৭৫ শতাংশে উন্নীত করতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে নতুন প্রস্তাব পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে সরাসরি ২০ শতাংশ না কয়েকটি ২০ শতাংশ, ১৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ এবং ৫ শতাংশ দেওয়া হলে কতটা টাকা লাগবে তার হিসাব তুলে ধরে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠায়। ফলে প্রজ্ঞানপন না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণার কথা জানান শিক্ষকরা।
প্রসঙ্গত, গত ১৩ আগস্ট এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের নেতাদের সঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টার নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মিটিং হয়। মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, ১ হাজার ৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার প্রজ্ঞাপনের দাবিতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী রবিবার থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাতাগার অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা।