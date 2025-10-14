X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ সংশোধনের দাবি

সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবরোধ ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৩আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:২৩
সায়েন্সল্যাব মোড়ে অবরোধ ঢাকা কলেজ শিক্ষার্থীদের (ছবি: সংগৃহীত)

প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন–২০২৫’ সংশোধনের দাবিতে এবং ঢাকা কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনার প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করেছেন ঢাকা কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। প্রায় এক ঘণ্টা পর অধ্যক্ষের অনুরোধে তারা সড়ক ছেড়ে ক্যাম্পাসে ফিরে যান। এই অবরোধের কারণে আজিমপুর, নীলক্ষেত, শাহবাগ, ধানমন্ডি, কলাবাগান ও মোহাম্মদপুরসহ আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

অবরোধ চলাকালে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এ কে এম ইলিয়াস ও উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক পারভীন সুলতানা হায়দার ঘটনাস্থলে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং অবরোধ প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। পরে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুরোধে সায়েন্সল্যাব মোড় থেকে সরে কলেজে ফিরে যান।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, নতুন ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন–২০২৫’-এর বর্তমান ধারায় ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট বিভাগ বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে প্রতিষ্ঠানটির শতবর্ষের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন বলেন, ‘ঢাকা কলেজের ইন্টারমিডিয়েট বিভাগ শুধু একটা শিক্ষা ধাপ নয়, এটা আমাদের ইতিহাসের অংশ। এই বিভাগ তুলে দিলে কলেজের ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।’

অপর এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘আমরা চাই না আমাদের পরের প্রজন্ম এই কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোক। শত বছরের পুরোনো এই ধারা বজায় রাখা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় করা যেতে পারে, তবে ঐতিহ্য মুছে দিয়ে নয়।’

শিক্ষার্থীরা জানান, ঢাকা কলেজসহ সাত কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে যত ছাত্র অনার্স পড়েন প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে সেই পরিমাণ আসন থাকবে না। আর সকালে কলেজ এবং বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় করার মানে হচ্ছে আমাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাওয়া। ধীরে ধীরে আমাদের মাইনাস করা সহজ হবে।

প্রসঙ্গত, গত ৫ অক্টোবর ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’র অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশের পর থেকে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের একাংশ আপত্তি তোলেন। সকালে কলেজ আর বিকালে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়টি নিয়ে তীব্র আপত্তি তোলেন শিক্ষার্থীরা। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কলেজের স্বকীয়তা রক্ষা এবং ভবিষ্যতে উচ্চমাধ্যমিক স্তর থাকবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন বলে জানান শিক্ষার্থীরা। ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা সংবাদ সম্মেলন করে অনিশ্চয়তার কথা জানান। অধ্যাদেশ নিয়ে আপত্তি তোলেন বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরাও। 

এর আগে সোমবার (১৩ অক্টোবর) ঢাকা কলেজে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন–২০২৫’ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা শুরুর সময় শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। পরে ‘দালাল’ মন্তব্যের অভিযোগে এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকরা ধরে কমন রুমে আটকে রাখেন। পরে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে সহপাঠীকে ছাড়িয়ে আনেন।

রাজধানীঅবরোধঢাকা কলেজঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি
