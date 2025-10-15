X
বুধবার, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
দাবি না মানলে বৃহস্পতিবার যমুনা অভিমুখে শিক্ষকদের এক দফা কর্মসূচি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:১৫আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২৬
শহীদ মিনারে শিক্ষকদের অবস্থান

বাড়িভাড়া ২০ শতাংশের দাবি বুধবার (১৫ অক্টোবর) রাতের মধ্যে মেনে না নিলে বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) থেকে এক দফা কর্মসূচিতে যাবেন শিক্ষকরা। এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে দুপুর ১২টায় যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা করবেন তারা।

বাড়িভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনরত দেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা বুধবার বিকালে শাহবাগ অবরোধ ছেড়ে শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে ফেরেন। সেখানে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ-প্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী।

জানতে চাইলে তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, আজ রাতের মধ্যেই প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে তিন দফা দাবির পরিবর্তে কাল সকাল থেকে এক দফা দাবি আদায়ে আন্দোলন শুরু হবে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার পর এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবিতে যমুনা অভিমুখে আমরা পদযাত্রা করবো।

শিক্ষকরা জানান, সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থেকে শহীদ মিনার থেকে বুধবার (১৫ অক্টোবর) বেলা পৌনে ২টার দিকে শাহবাগ অবরোধ করেন শিক্ষকরা। বেলা পৌনে ৫টার দিকে শাহবাগ ছেড়ে শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচিতে ফেরেন তারা। অন্যদিকে সারা দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করছেন।

শিক্ষকরা জানান, তিন দফা দাবিতে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চলছে। অন্যদিকে সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলছে কর্মবিরতি।

তিন দফা দাবিতে গত ১২ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। আন্দোলন চলাকালে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন তারা। তাদের অবস্থান কর্মসূচি সরিয়ে নেওয়া হয় শহীদ মিনারে। সেখান থেকে মঙ্গলবার বিকালে ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি শুরু করলে শিক্ষকদের হাইকোর্ট মাজার গেটে আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই অবস্থান নেন শিক্ষকরা। পরে শহীদ মিনারে ফিরে বুধবার দুপুরে শাহবাগ অবরোধে যান। শিক্ষকরা জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি ও কর্মবিরতি চলবে।

শিক্ষকদের তিন দফা দাবি হলোএমপ্রিভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা ২০ শতাংশ করা, ১ হাজার ৫০০ টাকা মেডিক্যাল ভাতা এবং কর্মচারীদের জন্য ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা দিতে হবে।

