হঠাৎ কাকের প্রশংসায় কেন তারকারা পঞ্চমুখ!

এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনাই বটে। তারকারা বসে বসে করছেন কাক-বন্দনা। অবশ্য এর আগে থেকে অনেকটা একা একাই কাক পাখিকে নিয়ে পজিটিভ প্রচারণা শুরু করেছেন অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা। অভিনেত্রীর ব্যক্তিজীবনে কাকের প্রভাব অসামান্য, সেসব গল্প তিনি বহুবার করেছেন। এমনকি তার বাসার বারান্দায় কাকদের আতিথেয়তার চিত্র সোশ্যাল হ্যান্ডেল খুললেই দেখা যায়। তাছাড়া অভিনেত্রীর তুলিতে কাকের অসংখ্য নান্দনিক ছবিও দেখা গেছে।

এবার আশনা হাবিব ভাবনার সেই কাকপ্রেম ছড়িয়ে পড়লো অন্য অভিনয়শিল্পীদের মাঝেও। তারই প্রতিধ্বনি মিললো সোমবার (২০ মার্চ) সকাল থেকে সোশ্যাল হ্যান্ডেলে। এদিন দেখা গেলো কাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা, জাকিয়া বারী মম, ইরেশ যাকের, তাসনিয়া ফারিণ, এফএস নাঈম, রাফিয়াত রশিদ মিথিলা, মোস্তাফিজুর নূর ইমরান, আজমেরী হক বাঁধন, মনোজ প্রামাণিকসহ অনেকেই।

এরমধ্যে বেশিরভাগ শিল্পীই নিজেদের অভিজ্ঞতায় কাকের পক্ষে কথা বলেছেন। এরমধ্যে আজমেরী হক বাঁধন তার শৈশবের স্মৃতি টেনে বললেন, ‘বাবার চাকরির সুবাদে দেশের অনেক অঞ্চলে বসবাস করেছি আমি। বড় বড় সরকারি বাংলোতে থাকা হয়েছে। তখন দেখতাম বাসার সামনে উঠানে যখন কোনও খাবার রোদে দিতাম তখন কাক আসতো। আমরা যখন কাককে তাড়ানোর চেষ্টা করতাম, তখন দেখতাম চারপাশ থেকে আরও অনেক কাক ছুটে আসতো। মনে হতো, কাকরা খুব ইউনাইটেড। একে অপরের বিপদে ছুটে আসে। আর এমনিতে কাকতো আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতেও সহযোগিতা করে।’

এদিকে অভিনেতা মোস্তাফিজ নূর ইমরান জানান ছোটবেলায় একটি কাকের বাচ্চা পোষার গল্প। তিনি বলেন, ‘কাক খুব সুন্দর। কাকের চোখে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। কাকের ডাক ছাড়া সকালটাকে সকালই মনে হয় না।’

অন্যদিকে নুসরাত ইমরোজ তিশা জানান কাকের বুদ্ধিমত্তার গল্প। কেমন করে একটি কাক ভাঙা পাত্রে থাকা পানি পান করলো। তিশা কাককে বুদ্ধিমান ভাবলেও তাসনিয়া ফারিণ শোনালেন ভীতিকর গল্প। তার ভাষায়, ‘এটা অদ্ভুত একটা পাখি। আমার কাছে কাকের অভিজ্ঞতা একটু খারাপ। ছোটবেলায় কক্সবাজার যখন থাকতাম- তখন একবার আঁচার খাচ্ছিলাম। তখন ছোঁ মেরে আঁচারটা নিয়ে যায়। অনেকটা আঁচার খেতে গিয়ে আছাড় খাওয়ার মতো। কাকটা তাই আমার কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে আছে। তবে কাক আমাদের ইকো সিস্টেম রক্ষার জন্য কাকের অবদান কম নয়। কাক প্রকৃতিতে দরকার তবে আমার জীবনে দরকার নেই!’

অভিনেতা এফএস নাঈম জানালেন কাক আর কোকিলের গল্প। তিনি বলেন, ‘কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে। এরপর সেই কোকিলের ডিমে তা দিয়ে কাক বাচ্চা ফোটায় এবং বড় করে। তো কাকের এই অবদানের কথা আমরা অনেকেই জানি না।’

এদিকে কাক নিয়ে তো এক মহাকাব্য রচনা করে শেয়ার করলেন মিথিলা। যার প্রথম চারটি লাইন এমন-

Dear Crow,

How do you grow

Out of the stones and trash

That they throw?

এদিকে ‘কাইজার’ নির্মাতা তানিম নূর কাক নিয়ে কিছু বাগধারা তুলে ধরেন। তিনি জানান, কাক নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রায় ১৮টি জনপ্রিয় বাগধারার প্রচলন আছে। এই বাগধারার মাঝেই লুকিয়ে আছে কাকের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য। যেমন কাকদের বাসার অগোছালো বৈশিষ্ট্যের জন্য ‘কাকের বাসা’ বাগধারাটির উদ্ভব হয়েছে। কাকদের বুদ্ধির কারণে ‘কাকের বুদ্ধি’ বাগধারাটির উদ্ভব হয়েছে। কাক অনেক ধৈর্যের অধিকারী। তাই ‘তীর্থের কাক’ বাগধারাটিও মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত আছে। এছাড়া এর অর্থ দাঁড়ায়—কোনও কিছু প্রাপ্তির আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষাকারী ব্যক্তি। ‘কাক নিদ্রা’ বাগধারাটির অর্থ অগভীর নিদ্রা, কাক ভূষণ্ডী এর অর্থ দীর্ঘজীবী ব্যক্তি। কাক নিয়ে আরও কয়েকটি বাগধারা বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। যেমন বিপর্যস্ত অবস্থাকে বোঝাতে ‘ঝড়ো কাক’, পরিষ্কার স্বচ্ছ জল বোঝাতে ‘কাকচক্ষু’, অত্যধিক চেষ্টা অর্থে ‘কাকচেষ্টা’ এবং খুব প্রাতঃকাল বুঝাতে ‘কাকভোর’ বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়।

এদিকে জাকিয়া বারী মম বললেন, কাক নাকি বরাবরই মিটিং করে নিজেদের মধ্যে। যেটা তিনি দেখতেন ছোটবেলা থেকে পাশের বাড়ির ছাদে! এরপর তিনি তার ভক্তদের কাছে জানতে চাইলেন কাক নিয়ে কার কী অভিজ্ঞতা।

কাক নিয়ে হঠাৎ এই প্রচারণার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আছে #GoWithTheCrow হ্যাশট্যাগ। সূত্র বলছে, এই নামে অথবা কাক নিয়ে বিশেষ কোনও নির্মাণের ঘোষণা দেবে ফিল্ম সিন্ডিকেট নামের প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠান থেকে এর আগে নির্মিত হয়েছে ‘কাইজার’, ‘কারাগার’, ‘ঊনলৌকিক’, ও ‘তাকদীর’র মতো সুপারহিট সব সিরিজ।

ফিল্ম সিন্ডিকেটের অন্যতম কর্তা শাওকী সৈয়দ জানান, এ বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে সোমবার (২০ মার্চ) রাতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত ঘোষণা আসতে পারে।

