শব্দ ও ছবিতে তারকাদের বিজয় বহিঃপ্রকাশ

দেশে এমন তারকার সংখ্যা খুব বেশি নেই, যাদের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে আত্মপ্রচারণা বা পণ্য বিপণনের বাইরে দেশাত্মবোধের রেশ তেমন একটা পাওয়া যায়। আবার এমন কিছু তারকা আছেন, যারা দেশাত্মবোধ প্রকাশের জন্য বিশেষ দিনে ঠিকই সবার সামনে নিজেকে মেলে ধরেন। এবারের বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) তেমন কিছু শব্দ ও ছবি তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য-

জয়া আহসান

দুই বাংলার শীর্ষ অভিনেত্রী জয়া আহসান বরাবরই দেশাত্মবোধ প্রাণে লালন করেন। যে কোনও বিশেষ দিবসে প্রকাশ করেন তার মাতামত। এবার মুক্তিযুদ্ধের সময়কার একটি অসাধারণ ছবি পোস্ট করে জয়া লিখলেন, ‘যে স্বাধীনতার স্পর্শে জেগে ওঠে দেশ; যে স্বাধীনতার কণায় কণায় আত্মত্যাগের উজ্জ্বল ইতিহাস, যে স্বাধীনতার শব্দ উচ্চারণে সার্থক হয় বিজয়; আজ বিজয় দিবসের এই আলোকময় দিনে সেই স্বাধীনতাকে জানাই কুর্নিশ। স্বাধীনতার অর্থেই যেন বিজয়গাঁথা উচ্চারিত হয় আমাদের অন্তরে আজীবন। বিজয় দিবস আরও একবার স্বাধীন চেতনার পথের সাথী হোক।’

এরপর জানান, প্রকাশিত ছবিটি তুলেছেন আব্বাস আক্তার। এটা তোলা হয়েছে ১৯৭১ সালের এই দিনে (১৬ ডিসেম্বর)।

নুসরাত ফারিয়া

হাতে পতাকা আর লাল-সবুজের শাড়ি পরে একটি অসাধারণ ছবি পোস্ট করে এই নায়িকা-গায়িকা লিখলেন, মহান বিজয় দিবস শুভেচ্ছা।

শাকিব খান

বিজয় দিবস উপলক্ষে পতাকা হাতে নিজের ছবিসহ একটি ব্যানার তৈরি করেন শাকিব খান। সেটি ফ্যানপেজে পোস্ট করে শাকিব খান বলেন, ‘বিজয়ের আনন্দের দিনে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী সকল বীর শহীদদের। সবাইকে মহান বিজয় দিবস এর শুভেচ্ছা . . .।’

স্বাধীন খসরু

অভিনেতা স্বাধীন খসরু লন্ডনে বসে বিজয় দিবসে তুলে ধরেন নারী খেলোয়াড়দের বিজয়ের গল্প। প্রকাশ করেন ছবি। লেখেন, ক্রীড়াঙ্গনে বড় অর্জন বঙ্গকন্যাদের হাত ধরে। ক্রিকেটে এশিয়া এবং ফুটবলে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা দল। দিবসটি মহান। শুভেচ্ছা সবাইকে।

জ্যোতিকা জ্যোতি

লাল-সবুজ রঙতুলিতে আঁকা নিজের একটি ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, Love You Bangladesh।

আরিফিন শুভ

‘মুজিব’ নায়ক আরিফিন শুভ বিজয় দিবসের প্রথম প্রহরে জাতীয় পতাকা হাতে নিজের বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেন সোশ্যাল হ্যান্ডেলে। ক্যাপশনে লেখেন, ৩০ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ আর দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বিনিময়ে এই লাল সবুজ পতাকা, পৃথিবীর বুকে একটি স্বাধীন মানচিত্র। বিজয়ের ৫৩ বছরে বাংলাদেশ।

টিনা রাসেল

জাতীয় সংসদ ভবনের সিঁড়িতে বসে লাল-সবুজ শাড়ি পরে দারুণ একটি ছবি প্রকাশ করেন কণ্ঠশিল্পী টিনা রাসেল। ক্যাপশনে লেখেন, ‘শুভ বিজয়’।

শবনম ফারিয়া

আলোয় সাজানো জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে ছবি তুলে অভিনেত্রী লেখেন, এই দেশের মানুষ চিরকাল গর্ববোধ করবে যে দিনটির জন্য, আজকে সেই দিন, ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস। আজ এই বিজয়ের আনন্দের দিনে গভীর কৃতজ্ঞতা ও পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীর সন্তানদের।

সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। জয় বাংলা।

আশনা হাবিব ভাবনা

সম্ভবত সবচেয়ে আলাদা পোস্ট দিয়েছেন অভিনেত্রী ও চিত্রকর আশনা হাবিব ভাবনা। তিনি ছবি তুলেছেন এক বিশেষ শিশুর সঙ্গে। যে শিশু এঁকেছে জাতীয় পতাকা ও স্মৃতিসৌধ। ভাবনা ক্যাপশনে লিখেছেন, মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। জয় বাংলা।

রুনা খান

একমাত্র মেয়েকে কোলে নিয়ে জাতীয় পতার সঙ্গে ছবি তুলেছেন অভিনেত্রী। লিখেছেন, আমার সোনার বাংলা../ আমি তোমায় ভালোবাসি..। বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা..।

শফিক তুহিন

রুনা লায়লার সঙ্গে একটি ছবি প্রকাশ করে সংগীতশিল্পী শফিক তুহিন সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান। উল্লেখ করেন একটি দেশের গানের লাইন-

যদি প্রশ্ন করো

কতটা ভালোবাসি তোমাকে

ও আমার দেশ আমি জবাব দেবো

ততটাই ভালোবাসি

যতটা ভালবাসি আমার মাকে

তুহিন জানান, ‘কিংবদন্তি গীতিকবি গাজী মাজহারুল আনোয়ারের লেখা ও আমার সুরে গানটি গেয়েছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী রুনা লায়লা। দেশপ্রেমের এ গানটি গেয়ে রুনা আপা শ্রেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী হিসেবে চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।’

আয়েশা মনিকা

নির্মাতা ও অভিনেতা আয়েশা মনিকা জাতীয় পতাকা গায়ে জড়ানো ছবি দিয়ে ক্যাপশনে লেখেন- লাখো শহীদের রক্তে লেখা আমাদের ইতিহাস। বিনম্র শ্রদ্ধা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি। মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা সকলকে।

আশফাক নিপুণ

বলা হয় মিডিয়ার সবচেয়ে সাহসী কণ্ঠস্বর নির্মাতা আশফাক নিপুণের। যার কণ্ঠ বাজে পর্দার পেছনে ও সামনে; সমানতালে। এই বিজয় দিবসেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কোনও ছবি ছাড়াই নিপুণ লিখলেন, ‘ব্যাংক খালি করতে করতে ফতুর করার উপক্রম যাদের, তাদেরই তো বিজয় দেখি দিনশেষে। আমাদের বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর, দুর্নীতিবাজদের বিজয় দিবস বাকি ৩৬৪ দিন। বিজয় দিবসে ৭১ এর শহীদদের আত্মা এভাবে আর অপমানিত না হোক!’

মাহিয়া মাহি

এসব আনুষ্ঠানিকতায় মাঠের কর্মী হিসেবে মিডিয়ায় সবচেয়ে এগিয়ে নায়িকা মাহিয়া মাহি। বিজয় দিবসের আলো ফুটতেই তিনি রাজশাহী জেলার একটি স্থানীয় স্কুলের শহীদ মিনারে গিয়ে ভাষা শহীদদের বিজয় দিবসের ফুলের শ্রদ্ধা জানান। একাধিক ছবি প্রকাশ করে মাহি সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান।

আয়েশা মৌসুমী

নিজের ছবি পোস্ট করে কণ্ঠশিল্পী আয়েশা মৌসুমী লেখেন- রোজ এখানে সূর্য ওঠে আশার আলো নিয়ে/ জীবন আমার ধন্য যে হয় আলোর পরশ পেয়ে। শুভ জন্মদিন বাংলাদেশ।

মেহজাবীন চৌধুরী

ছোট পর্দার বড় অভিনেত্রী বিজয় দিবসের একটি গ্রেটিংস কার্ড প্রকাশ করে ক্যাপশনে লিখেছেন- Built with courage, crafted in glory, celebrating the victory that echoes through history. Happy Victory Day!

এমন আরও অনেক শিল্পী-কুশলী বিজয় দিবসের আনন্দ বা প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন সবার সঙ্গে।