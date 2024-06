যে কারণে জওয়ানের হাতে চড় খেলেন কঙ্গনা

জীবনে প্রথম লোকসভা নির্বাচনে জিতেই বলিউড কুইনকে চড় খেতে হলো বিমানবন্দরে কর্তব্যরত এক জওয়ানের হাতে! তাও আবার প্রকাশ্য দিবালোকে।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (৬ জুন) মোহালি বিমানবন্দর হয়ে দিল্লি যাচ্ছিলেন মান্ডির জয়ী বিজেপি প্রার্থী কঙ্গনা। মোহালি বন্দরে নিরাপত্তার বেড়াজাল থাকে। অভিযোগ রয়েছে, সেই নিরাপত্তা টপকাতে বিশৃঙ্খলা করেছিলেন কঙ্গনা। তাতেই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সিআইএসএফ মহিলা জওয়ান তাকে চড় মেরে বসেন!

কর্তব্যরত মহিলা জওয়ানের দাবি, কঙ্গনা নাকি কৃষক আন্দোলনের সময় পাঞ্জাবের সমস্ত মহিলাদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। যে আন্দোলনের একজন ছিলেন এই জওয়ানের মা। মূলত তার প্রতিবাদেই কঙ্গনাকে হাতের কাছে পেয়ে চড় মারেন ওই জওয়ান।

কঙ্গনা জানিয়েছেন, এই নিয়ে তিনি হেস্তনেস্ত করবেন দিল্লি গিয়ে। সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ জানাবেন।

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এই ঘটনায়। সেই কমিটির তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই মহিলা জওয়ানকে সাসপেন্ড করেছে সিআইএসএফ। পাশাপাশি, তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে এবং পুলিশে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে।

Here is CISF constable explaining why she slapped Kangana Ranaut pic.twitter.com/RFePJYMqtm