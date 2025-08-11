আবার ভিকি-নিশো জুটি, সঙ্গে নাবিলা

পর্দায় ফিরছে জনপ্রিয় পরিচালক-অভিনেতা জুটি ভিকি-নিশো, সাথে আছেন নাবিলা। নেটিজেনরা বেশ কিছু মাস আগে থেকেই আলোচনা করেছিলেন যে, আফরান নিশো নাকি বড় পর্দার অভিষেকের পর ওটিটিতে কাজ করছেন আবার। সেই গুঞ্জন সত্যিই।
ওটিটি দর্শকদের জন্য আসছে এক নতুন ধাঁচের থ্রিলার ‘আকা’, যেখানে আবার একসাথে কাজ করেছেন জনপ্রিয় পরিচালক ভিকি জাহেদ এবং অভিনেতা আফরান নিশো। তাদের অসাধারণ কেমিস্ট্রি ইতোমধ্যেই দর্শকদের মন জয় করেছে একাধিক কনটেন্ট-এ। এবার সেই শক্তিশালী জুটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অভিনেত্রী নাবিলা, ওটিটি-তে এটাই তার প্রথম সিরিজ।
পরিচালক ভিকি জাহেদের নিজস্ব স্টাইল, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়ন আর চরিত্র নির্মাণের দক্ষতা আবার নতুন এক উচ্চতায় পৌঁছেছে ‘আকা’র মধ্য দিয়ে। এই সিরিজ নিয়ে তিনি বলেন, ‘আকা নির্মাণ আমার কাছে খুবই ইমোশনাল এক জার্নি। আমি এর আগে অনেক থ্রিলার নির্মাণ করেছি, কিন্তু এই প্রথম একটা সোশ্যাল থ্রিলার নির্মাণ করলাম। এর মাধ্যমে আমি আসলে দর্শকদের সাথে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছি। রিলিজের পর এক্সপেরিমেন্টের রেজাল্ট বুঝতে পারবো।’
‘আর নিশো ভাইয়ের সাথে এর আগে আমি অনেক কাজ করেছি, তবে এই প্রথম কোনও সিরিজে আমরা এক সাথে কাজ করছি। উনার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা সবসময়ই স্পেশাল। সেই সাথে নাবিলা আপুও খুব কো-অপারেটিং ছিলেন। সব মিলিয়ে আকা আমাদের সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সিরিজ হতে যাচ্ছে।’ যোগ করেন নির্মাতা।
এর মধ্যে বড় পর্দায় ২টি হিট সিনেমা দর্শকদের উপহার দিয়েছেন আফরান নিশো। প্রায় ৩ বছর পর করলেন কোনও ওটিটির কাজ। ‘আকা’ নিয়ে অভিনেতা নিজেও বেশ আশাবাদী। অপেক্ষা এখন মুক্তির।
এদিকে সিরিজে অভিষেক হতে যাচ্ছে মাসুমা রহমান নাবিলার। হইচই-এর একদম প্রথম দিকের একটা কনটেন্টে তাকে কিছুক্ষণ দেখা গেলেও এবার সিরিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে নাবিলা বলেন, ‘আমার জন্য এটি বিশেষ কাজ। আমার প্রথম সিরিজ হিসেবে এই কাজটা করে খুবই আনন্দিত। আমি সত্যিই আশা করি, দর্শকরা শুধু আমার চরিত্রটাই নয়, সিরিজের গল্প, আবহ এবং নির্মাণকে আপন করে নেবে।’
সিরিজটি শুট হয়েছে ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে। ন্যায়-অন্যায়, শোধ-প্রতিশোধ, সাসপেন্স ও রহস্যের মিশ্র আবহে নির্মিত হয়েছে ‘আকা’। হইচই-তে আসছে সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সিরিজটি।