X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে উঠছে ইংরেজি ভাষার ‘ডট’

বিনোদন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৯আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫৯
সিনেমার পোস্টার ও একটি দৃশ্য

বাংলাদেশে নির্মিত ইংরেজি সিনেমা ‘ডট’ মুক্তি পাচ্ছে ৫ সেপ্টেম্বর। বড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন পরিচালিত এই সিনেমাটি ইংরেজি ভাষায় শুটিং করা হয়েছে।

তরী মিডিয়া লিমিটেড-এর ব্যানারে নির্মিত সিনেমাটি প্রযোজনা করেছন বড়ুয়া মনোজিত ধীমন ও মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন।

৩ আগস্ট সেন্সর ছাড়পত্র হাতে পান প্রযোজক বড়ুয়া মনোজিত ধীমন।

এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন বড়ুয়া মনোজিত ধীমন, পরী, রাজিবুল ইসলাম, সোনিয়া পারভীন শাপলা, মামুন, মোস্তাফিজুর রহমান, কথা চৌধুরী, কামরুল ইসলাম, মাসুদ চৌধুরী, তারিকুল ইসলাম তারেক, আব্দুল বারীক মুকুল, সেন্ডি কুমার, মিষ্টি মনি প্রমুখ।

প্রযোজক ও অভিনেতা বড়ুয়া মনোজিত ধীমন বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের সিনেমাটি সবাইকে দেখানোর জন্যই ইংরেজিতে কাজটি করেছি।’

ইংরেজি ভাষায় নির্মিত হলেও সাব টাইটেল থাকছে বাংলা ভাষায়।

‘ডট’ সিনেমার দৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট। পরিচালক বড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন বলেন, ‘সিনেমাটির আসল শক্তি হচ্ছে এর গল্প। এটি গল্প প্রধান।’

বলা দরকার, সিনেমাটির শুটিং হয়েছে কুমিল্লা তিতাস উপজেলায়।

/এমএম/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে উঠছে ইংরেজি ভাষার ‘ডট’
৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে উঠছে ইংরেজি ভাষার ‘ডট’
বুসান উৎসবে ‘জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ প্রবর্তন
বুসান উৎসবে ‘জুলাই মেমোরিয়াল প্রাইজ’ প্রবর্তন
‘তরুণ অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত’
‘তরুণ অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত’
জহির রায়হানের জন্মদিনে…
জহির রায়হানের জন্মদিনে…
না ফেরার দেশে ‘থ্রি ইডিয়টস’ খ্যাত অভিনেতা
না ফেরার দেশে ‘থ্রি ইডিয়টস’ খ্যাত অভিনেতা
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media