দেশে মুক্তি পাচ্ছে জয়ার ইরানি ছবি

তিন বছর আগে নির্মাণের পর ইতিমধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে জয়া আহসানের প্রথম ইরানি ছবি ‘ফেরেশতে’। ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এটি জিতেছে জাতীয় পুরস্কার। এ ছাড়া ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪-এর উদ্বোধনী ছবি হিসেবেও জায়গা করে নিয়েছিল সিনেমাটি।
তবে এখনও দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম নির্মিত আলোচিত ছবিটি।
চলতি মাসেই সিনেমাটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লায়ন সিনেমাস তাদের ফেসবুক পেজে ঘোষণা দিয়েছে ‘ফেরেশতে’ মুক্তির। একইসঙ্গে স্টার সিনেপ্লেক্স থেকেও জানানো হয়েছে, সিনেমাটি মুক্তির বিষয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে দ্রুতই জানানো হবে মুক্তির নির্ধারিত তারিখ।
বাংলাদেশ ও ইরানের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘ফেরেশতে’ সিনেমায় জয়া আহসানের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ।
এই সিনেমার সহ-প্রযোজক হিসেবেও রয়েছেন জয়া।