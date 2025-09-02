X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশে মুক্তি পাচ্ছে জয়ার ইরানি ছবি

বিনোদন রিপোর্ট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫০
‘ফেরেশতে’ সিনেমায় সহশিল্পীর সঙ্গে জয়া আহসান

তিন বছর আগে নির্মাণের পর ইতিমধ্যে একাধিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে জয়া আহসানের প্রথম ইরানি ছবি ‘ফেরেশতে’। ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এটি জিতেছে জাতীয় পুরস্কার। এ ছাড়া ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৪-এর উদ্বোধনী ছবি হিসেবেও জায়গা করে নিয়েছিল ‌সিনেমাটি।

তবে এখনও দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম নির্মিত আলোচিত ছবিটি।

চলতি মাসেই সিনেমাটি দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। লায়ন সিনেমাস তাদের ফেসবুক পেজে ঘোষণা দিয়েছে ‘ফেরেশতে’ মুক্তির। একইসঙ্গে স্টার সিনেপ্লেক্স থেকেও জানানো হয়েছে, সিনেমাটি মুক্তির বিষয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে দ্রুতই জানানো হবে মুক্তির নির্ধারিত তারিখ।

বাংলাদেশ ও ইরানের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘ফেরেশতে’ সিনেমায় জয়া আহসানের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ। 

এই সিনেমার সহ-প্রযোজক হিসেবেও রয়েছেন জয়া।

/এমএম/
বিষয়:
জয়া আহসান
সম্পর্কিত
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জয়ার সিনেমার রেকর্ড
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় জয়ার সিনেমার রেকর্ড
অনেক দিন ধরেই একসঙ্গে আছি: প্রেমিক প্রসঙ্গে জয়া
অনেক দিন ধরেই একসঙ্গে আছি: প্রেমিক প্রসঙ্গে জয়া
যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ শহরে জয়ার সিনেমা
যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ শহরে জয়ার সিনেমা
উপন্যাসের ৯০ বছর পূর্তিতে সিনেমা মুক্তি
উপন্যাসের ৯০ বছর পূর্তিতে সিনেমা মুক্তি
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
মান্নান মোহম্মদের ‘ফোক ক্লাব’-এ কাজল আরিফ
মান্নান মোহম্মদের ‘ফোক ক্লাব’-এ কাজল আরিফ
এবার ‘ছোটদের কৃষি’
এবার ‘ছোটদের কৃষি’
সেপ্টেম্বরজুড়ে শিশুদের কর্মশালা ও কিয়ারোস্তামির চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
সেপ্টেম্বরজুড়ে শিশুদের কর্মশালা ও কিয়ারোস্তামির চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
বিজ্ঞাপনে শাহ আবদুল করিমের গান, ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি
বিজ্ঞাপনে শাহ আবদুল করিমের গান, ২০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি
হিমির কমিক্সে নিলয়!
হিমির কমিক্সে নিলয়!
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media