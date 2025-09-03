X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
নতুন ধারাবাহিকের জন্য অভিনয়শিল্পীর খোঁজ

বিনোদন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৭আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৪৭
দীপ্ত টেলিভিশনে শুরু হতে যাচ্ছে নতুন ধারাবাহিক ‘পরম্পরা’। নাটকটির জন্য শুরু হয়েছে নতুন অভিনয়শিল্পীর খোঁজ। 

এ উপলক্ষে ২ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে দীপ্ত টিভি প্রাঙ্গণে চলেছে সারাদিনব্যাপী বিশেষ অডিশন। নতুন এই ধারাবাহিকটির জন্য বিভিন্ন ধাপে অডিশন চলবে। অভিনয় ও বাচনভঙ্গিতে দক্ষদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায়। এমনটাই জানিয়েছেন ধারাবাহিকটির নির্মাতা আশিস্ রায়। 

নতুন শিল্পীদের পাশাপাশি দেশের জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা অভিনয়শিল্পীদেরও দেখা যাবে ধারাবাহিকটিতে। নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা ‘পরম্পরা’ ধারাবাহিকটির লাইন প্রডিউসার জাহিদুল ইসলাম জাহিদ। চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন যথাক্রমে আফিফা মোহসিনা অরণি ও সরোয়ার সৈকত।

