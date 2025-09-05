X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
এ সপ্তাহের সিনেমা

৭ প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি ভাষার বাংলা সিনেমা

বিনোদন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৭আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৭
সিনেমার একটি দৃশ্য

অবশেষে দেশের ৭টি প্রেক্ষাগৃহে আজ (৫ সেপ্টেম্বর) মুক্তি পাচ্ছে ইংরেজি ভাষায় নির্মিত বাংলা সিনেমা ‘ডট’। বড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন পরিচালিত সিনেমাটির প্রযোজক ও অন্যতম অভিনেতা বড়ুয়া মনোজিত ধীমন। গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ইমন বড়ুয়া।

নির্মাতা কাঁকন জানিয়েছেন, ইংরেজি ভাষার সংলাপসহ সিনেমাটি চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে মুক্তির অনুমতি পেয়েছে। তাই ইংরেজি সংলাপে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।

সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে নির্মাতা কাঁকন বলেন, ‘সিনেমাটি তৈরি হয়েছে নারী পাচার এবং সংগ্রামের গল্প নিয়ে। বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এর চিত্রনাট্য। তাই দীর্ঘ গবেষণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের। এর দৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট। দেশের দর্শকের পাশাপাশি বিদেশি দর্শকের কথা মাথায় রেখে সিনেমার সংলাপ ইংরেজিতে রাখা হয়েছে।’

‘ডট’ সিনেমায় দেখা যাবে গ্রুপ থিয়েটারের একঝাঁক অভিনয়শিল্পীকে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন বড়ুয়া মনোজিত ধীমন, মিষ্টি আক্তার, পরী, রাজিবুল ইসলাম, সোনিয়া পারভীন শাপলা, মামুন, মোস্তাফিজুর রহমান, কামরুল ইসলাম, মাসুদ চৌধুরী, তারিকুল ইসলাম তারেক, আব্দুল বারিক মুকুল, সেন্ডি কুমার প্রমুখ।

প্রযোজক জানিয়েছেন, প্রথম সপ্তাহে যমুনা ব্লকবাস্টার, লায়ন সিনেমাস, রাজশাহী জিআরবি, বগুড়ার মধুবন, উত্তরার ম্যাজিক মুভি থিয়েটারের মতো মাল্টিপ্লেক্স ছাড়াও কুলিয়ারচরের রাজ সিনেমা এবং সাপাহারের নসিব সিনেমা হলে দেখা যাবে ‘ডট’ সিনেমাটি।

/এমএম/এমওএফ/
সম্পর্কিত
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
৭ প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি ভাষার বাংলা সিনেমা
এ সপ্তাহের সিনেমা৭ প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি ভাষার বাংলা সিনেমা
টরন্টোয় উঠছে সুবর্ণজয়ন্তীর পর্দা, ঢাকার ‘আলী’সহ থাকছে যা
টরন্টোয় উঠছে সুবর্ণজয়ন্তীর পর্দা, ঢাকার ‘আলী’সহ থাকছে যা
‘আকা’ নিয়ে হইচই!
‘আকা’ নিয়ে হইচই!
টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প
টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প
দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি ভয়ংকর ছবি!
দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি ভয়ংকর ছবি!
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media