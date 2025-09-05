যে কাজে জ্বর আসে সাফা কবিরের!

সময়ের অন্যতম টিভিমুখ সাফা কবিরের অভিনয় ক্যারিয়ারের এক যুগ পূর্ণ হলো সম্প্রতি। অথচ এখনও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভ্যস্ততা তৈরি করতে পারেননি তিনি। এই যেমন শুরু থেকে এখনও অ্যাওয়ার্ড শোয়ের কথা শুনলে তার নাকি জ্বর চলে আসে!
মাছরাঙা টেলিভিশনের জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র ৬ষ্ঠ পর্বের অতিথি হয়ে এমন তথ্যই জানান সাফা। হটসিটে বসে কবিরকন্যা জানালেন, এখনও অ্যাওয়ার্ড শো-এ যাবার আগে জ্বর আসে তার। এত বড় আয়োজন, এত তারকার সমাবেশ, তারকারা সবাই সর্বোচ্চ সুসজ্জিত হয়ে আসেন, অজস্র ক্যামেরার ঝলকানি-সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটি সাফার ভেতর চাপা উত্তেজনা তৈরি করে।
এই পডকাস্ট শো’তে যুক্ত হয়ে সাফা কবির আরও বলেছেন, ‘অভিনয়ে এখন আগের থেকে সিরিয়াস হবার পরও মনের মতো স্ক্রিপ্ট বা কনটেন্ট পাওয়া যায় না খুব সহজে।’ সুযোগ পেলে বড় পর্দায়ও এখন সিনেমা করতে চান সাফা কবির। তবে তার জন্য মনের মতো গল্প, চরিত্র খুঁজছেন তিনি। সাফা বলেন, ‘আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ক্ষেত্রেই অডিশন প্রথা প্রচলন নেই। হয়তো দেশের বাইরে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও অনেক বড় তারকারাও অডিশন দেয়। আমিও সেই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে চাই। একটি ভালো চরিত্র পাবার জন্য প্রয়োজনে ১০০ বার অডিশন দিতে চাই।’
রুম্মান রশীদ খানের গ্রন্থনা ও সঞ্চালনায় ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র ৬ষ্ঠ পর্ব প্রচার হবে ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত ৯টায়, মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ।
এটি প্রযোজনা করছেন জেড আই ফয়সাল।