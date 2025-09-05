X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যে কাজে জ্বর আসে সাফা কবিরের!

বিনোদন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৮আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৫১
সাফা কবির

সময়ের অন্যতম টিভিমুখ সাফা কবিরের অভিনয় ক্যারিয়ারের এক যুগ পূর্ণ হলো সম্প্রতি। অথচ এখনও বেশ কিছু ক্ষেত্রে অভ্যস্ততা তৈরি করতে পারেননি তিনি। এই যেমন শুরু থেকে এখনও অ্যাওয়ার্ড শোয়ের কথা শুনলে তার নাকি জ্বর চলে আসে! 

মাছরাঙা টেলিভিশনের জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র ৬ষ্ঠ পর্বের অতিথি হয়ে এমন তথ্যই জানান সাফা। হটসিটে বসে কবিরকন্যা জানালেন, এখনও অ্যাওয়ার্ড শো-এ যাবার আগে জ্বর আসে তার। এত বড় আয়োজন, এত তারকার সমাবেশ, তারকারা সবাই সর্বোচ্চ সুসজ্জিত হয়ে আসেন, অজস্র ক্যামেরার ঝলকানি-সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটি সাফার ভেতর চাপা উত্তেজনা তৈরি করে। 

এই পডকাস্ট শো’তে যুক্ত হয়ে সাফা কবির আরও বলেছেন, ‘অভিনয়ে এখন আগের থেকে সিরিয়াস হবার পরও মনের মতো স্ক্রিপ্ট বা কনটেন্ট পাওয়া যায় না খুব সহজে।’ সুযোগ পেলে বড় পর্দায়ও এখন সিনেমা করতে চান সাফা কবির। তবে তার জন্য মনের মতো গল্প, চরিত্র খুঁজছেন তিনি।  রুম্মানের মুখোমুখি সাফা সাফা বলেন, ‘আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ক্ষেত্রেই অডিশন প্রথা প্রচলন নেই। হয়তো দেশের বাইরে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে এখনও অনেক বড় তারকারাও অডিশন দেয়। আমিও সেই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে চাই। একটি ভালো চরিত্র পাবার জন্য প্রয়োজনে ১০০ বার অডিশন দিতে চাই।’ 

রুম্মান রশীদ খানের গ্রন্থনা ও সঞ্চালনায় ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র ৬ষ্ঠ পর্ব প্রচার হবে ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার রাত ৯টায়, মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ।

এটি প্রযোজনা করছেন জেড আই ফয়সাল।

/এমএম/
বিষয়:
সাফা কবির
সম্পর্কিত
তাদের নিয়ে নির্মিত হলো ‘পাগলু’
তাদের নিয়ে নির্মিত হলো ‘পাগলু’
মুশফিক আর ফারহানের গল্পে ‘হউ-কাউ’
মুশফিক আর ফারহানের গল্পে ‘হউ-কাউ’
নার্ভাস হয়েও খুশি!
নার্ভাস হয়েও খুশি!
মিডিয়া ট্রায়াল করবেন না প্লিজ: টয়া
মিডিয়া ট্রায়াল করবেন না প্লিজ: টয়া
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
৭ প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি ভাষার বাংলা সিনেমা
এ সপ্তাহের সিনেমা৭ প্রেক্ষাগৃহে ইংরেজি ভাষার বাংলা সিনেমা
টরন্টোয় উঠছে সুবর্ণজয়ন্তীর পর্দা, ঢাকার ‘আলী’সহ থাকছে যা
টরন্টোয় উঠছে সুবর্ণজয়ন্তীর পর্দা, ঢাকার ‘আলী’সহ থাকছে যা
‘আকা’ নিয়ে হইচই!
‘আকা’ নিয়ে হইচই!
টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প
টিভি পর্দায় ৯০ দশকের গানের গল্প
দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি ভয়ংকর ছবি!
দেশে আসছে ‘দ্য কনজ্যুরিং’ ফ্র্যাঞ্চাইজির আরেকটি ভয়ংকর ছবি!
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media