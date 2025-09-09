ডাকসু নির্বাচন ঘিরে হাসিনাকে ফারুকীর কটাক্ষ

সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
এদিন ডাকসু নির্বাচন প্রসঙ্গে ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। যেখানে তিনি ‘রাতের ভোট’ প্রসঙ্গ টেনে বেজায় কটাক্ষ করেছেন শেখ হাসিনাকে। ‘দেশ এবার নির্বাচনী ট্রেনে উঠে পড়েছে’ বলেও দেখিয়েছেন আশার আলো।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) ওই পোস্টে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাকে কটাক্ষ করে উপদেষ্টা বলেন, ‘‘‘যে ভোট রাতেই করে ফেলা যায় সেটা দিন পর্যন্ত রাখা হলো কেন? সময়ের কাজ সময়ে না করা এই জাতির বড় দুর্বলতা।’—ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে লাইলাতুল ইলেকশনের জননী, ব্যাংক লুটেরা, গুমের মাস্টারমাইন্ড, বিডিআর-শাপলা-জুলাই ম্যাসাকারের প্রধান পরিকল্পনাকারী, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি খুনি হাসিনা যে কথা বলেনি।’’
পোস্টে তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘ডাকসুর মধ্যদিয়ে ইলেকশনের ট্রেনে উঠে গেল বাংলাদেশ। এরপর চলে আসবে জাতীয় নির্বাচনের ট্রেন। সবাইকে নির্বাচন মোবারক!’
বলা ভালো, স্বাধীন বাংলাদেশে ৮ম বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। সবশেষ ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় ডাকসু নির্বাচন।
এবারের ডাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ৯টি প্যানেল অংশগ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী হয়েছেন ৪৭১ জন। অন্যদিকে, ১৮টি হল সংসদে ১৩টি করে পদ রয়েছে।
নির্বাচন কমিশন সূত্রমতে, ডাকসুর এবার মোট ভোটার ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এরমধ্যে ছাত্রী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। আর ছাত্র ২০ হাজার ৯১৫ জন।