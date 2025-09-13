X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
লালমাটিয়ায় চলছে ক্যামেরার জার্নি!

বিনোদন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২২আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৩
প্রদর্শনীর একটি ছবি

যখন কোনও চিত্রগ্রাহক তার তোলা ছবির প্রদর্শনীর কথা বলতে গিয়ে বলেন, এখানে আমার কথা নেই, এখানে জার্নিটা আসলে ক্যামেরার। তখন খটকা লাগে। তিনি বলেন, ‘আমার একটা ছোট ক্যামেরা ছিল, আর তাকে সাথে নিয়ে আমার নানা জায়গায় ঘোরার গল্প ছিল। সেই ক্যামেরাটা যেখানে গেছে সেখানে ছবি তুলেছে, সে তার জার্নিটা ধরে রাখতে পেরেছে।’ কথাগুলো বলছিলেন ঢাকা থেকে মালয়েশিয়ায় চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়তে যাওয়া ফটোগ্রাফার রাফিউল হাসান রিভু।   

এরকম নানা স্বপ্ন নিয়ে ছুটে চলা চার তরুণের ফটোগ্রাফির দুইদিনব্যাপী প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। তারা হলেন রাফিউল হাসান রিভু, দুর্জয় ইমতিয়াজ, প্রত্যয় ও নাছিরা সিদ্দীকা স্মৃতি। দুর্জয় ইমতিয়াজ ভারতে ফিল্ম নিয়ে পড়ছেন, প্রত্যয় ইউল্যাবে পড়ালেখা শেষ করে ডকুমেন্টারি ফিল্ম নিয়ে কাজ করছেন। রাজধানীর লালমাটিয়ায় শুরু হওয়া এই ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী- ‘ফেসেস অ্যান্ড প্লেসেস’ চলবে শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত।

শুক্রবার বিকেল ৩টায় এর উদ্বোধন করেন লেখক ইমতিয়ার শামীম, লেখক ও ডকুমেন্টারি নির্মাতা নিশাত জাহান রানা এবং শিল্পী কারু তিতাস। 

প্রদর্শনীর কয়েকটি ছবি আয়োজকরা জানান, দুই দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। লালমাটিয়ার হাউস ২/৬, ব্লক সি-তে অবস্থিত গ্যালারি দ্য ইলিউশনস-এ দেখা যাবে মুখচ্ছবি ও স্থানের অনন্য সংলাপ।

যাদের ছবিতে সাজানো হয়েছে গ্যালারি তারা আয়োজন বিষয়ে বলছেন, ‘নিজেদের কাজেই আমরা একসাথে বা আলাদা করে ঘুরেছি অনেক। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নানান মানুষের ছবি তুলেছি, সেসব এখানে প্লেসেস অ্যান্ড ফেসেস শিরোনামে জায়গা পেয়েছে।’

