০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
‘গীতা গোবিন্দম’ থেকে বাস্তব জীবনে...

বিনোদন ডেস্ক
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৪আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪২
‘গীতা গোবিন্দম’ সিনেমায় বিয়ের দৃশ্যে রাশমিকা ও বিজয়

‘গীতা গোবিন্দম’ থেকে বাস্তব জীবন—তেলুগু ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে আলোচিত প্রেমকাহিনি অবশেষে আনুষ্ঠানিক রূপ পেল।

রাশমিকা মন্দানা এবং বিজয় দেবরকোন্ডা বাগদান সম্পন্ন করেছেন। ৩ অক্টোবর হায়দরাবাদে ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে একান্ত অনুষ্ঠানে তাদের এই বাগদান সম্পন্ন হয় বলে জানা গেছে। যদিও দুই তারকাই এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেননি, তবে খবরটি প্রকাশ্যে আসতেই ভক্তরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে।

রাশমিকা-বিজয়ের গল্পের শুরু ২০১৭ সালে। সে সময় রাশমিকার প্রথম বাগদান ভেঙে যায় অভিনেতা রক্ষিত শেঠির সঙ্গে। একই সময় বিজয়ের সঙ্গে রাশমিকার পরিচয় হয় ‘গীতা গোবিন্দম’ ছবির সেটে—যা শুধু পেশাগত সাফল্যই নয়, ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূচনাও ঘটায়। মজার তথ্য, সেই সিনেমাতেও গল্পের প্রয়োজনে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয় বিজয়-রাশমিকার!

২০১৮ সালে ‘গীতা গোবিন্দম’ মুক্তির পর দর্শকরা তাদের রসায়নে মুগ্ধ হন। এক বছর পর ২০১৯ সালের ‘ডিয়ার কমরেড’ ছবিতে তাদের আরেক দফা জুটি বাঁধার মাধ্যমে আরও জোরালো করে তোলে প্রেমের গুঞ্জন।

২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তারা একাধিকবার একসঙ্গে ধরা দেন—নিঃশব্দ ডিনার ডেটে, বিমানবন্দরে, এমনকি ছুটি কাটানোর জলকেলিতে আলাদা  অথচ একই ভেন্যুতে। তবে প্রতিবারই তারা প্রেম বিষয়ে মিডিয়া এড়িয়ে গেছেন সচেতনভাবে। রাশমিকা ও বিজয় ২০২৩ সাল থেকে দ্রুত পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। জনসমক্ষে তাদের উপস্থিতি বেড়ে যায়। ২০২৪ সালে সিনেমার প্রচারণার সময় দু’জনই সূক্ষ্মভাবে সম্পর্কের ইঙ্গিত দেন, যদিও সরাসরি কেউ কারুর নাম মুখে নেননি।

ডেকান ক্রনিকলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিজয়-রাশমিকার বাগদান ছিল ঘনিষ্ঠজনদের নিয়ে একান্ত আয়োজনে। গুঞ্জন, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হবে।

রিল লাইফ থেকে রিয়েল লাইফ শেয়ার—রাশমিকা ও বিজয়ের এই সম্পর্কের পথচলা যেন অনিবার্যই ছিল। ‘গীতা গোবিন্দম’-এর রোমান্টিক রসায়ন আজ বাস্তবের প্রেম ও বন্ধনে গাঁথা হয়ে উঠেছে, যা দর্শক-ভক্তরা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশা করছিলেন। এমনটাই মন্তব্য তেলুগু বিশ্লেষকদের।

সূত্র: ডিএনএ, হিন্দুস্তান টাইমস

/এমএম/
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
