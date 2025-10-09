X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নোবেলের প্রথম বিজ্ঞাপনচিত্র আজও সম্প্রচার হয়নি!

বিনোদন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৪আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫৯
আদিল হোসেন নোবেল

বেশ কয়েক বছর পর আবার টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে হাজির হয়েছেন মডেলিং জগতের বরপুত্র আদিল হোসেন নোবেল। মাছরাঙা টেলিভিশনের জনপ্রিয় পডকাস্ট ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’র একাদশ পর্বের বিশেষ অতিথি হয়ে আসছেন তিনি। 

রবি আজিয়াটা লিমিটেডের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অ্যাকজেনটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আদিল হোসেন নোবেল দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেট জগতেই ভীষণ ব্যস্ত, সেখানেও তিনি তারকা। ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’ পডকাস্টে সঞ্চালক রুম্মান রশীদ খানকে নোবেল জানান, ছোটবেলা থেকেই কড়া শাসনের মধ্যে তাকে বড় হতে হয়েছে। খেলাধুলা পাগল নোবেলকে ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে বরাবরই নিরুৎসাহী করতেন তার মা। কারণ দিনব্যাপী খেলার পেছনে সময় বের করতে গিয়ে পড়াশোনার ক্ষতি হতে পারে। শুধু খেলাধুলাই নয়, প্রথমবার মডেলিং করার ঠিক আগের দিন আপত্তি জানিয়েছিলেন মা। তবে মনের ভেতর সে সময় নোবেল শপথ করেছিলেন, একদিন মায়ের দুশ্চিন্তা তিনি দূর করবেনই। পরবর্তীতে তিনি কথা রেখেছেন, তার কাজের মাধ্যমে।

তারকাখ্যাতি পেয়েও নোবেল নিজের ব্যক্তিত্ব, সততা ধরে রেখেছেন আজ পর্যন্ত। তিনি বলেন, ‘কোনও কিছু পেয়ে গেলে ছন্নছাড়া হয়ে যাবার কিছু নেই। নিজের সেলফ কন্ট্রোল মেকানিজম ঠিক থাকলে সবকিছুই সহজ।’ আদিল হোসেন নোবেল শুরু থেকেই ভীষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নোবেল জানান, তার ক্যারিয়ারের প্রথম টিভিসি এখনও অনএয়ার হয়নি! সে সময় একসঙ্গে তিনটি কোমল পানীয়র বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ হয়েছিল। যার একটিতে মডেল ইমরান (কোকাকোলা), অন্যটিতে সালমান শাহ (ফান্টা) আর বাকিটাতে নোবেল (স্প্রাইট)। তবে টেকনিক্যাল কারণে শুধু সালমান শাহের বিজ্ঞাপনচিত্রটিই প্রচার হয়েছিল। 

মজার তথ্য, নোবেল নিজেও মনে মনে চেয়েছিলেন তার করা প্রথম টিভিসি যেন অনএয়ার না হয়! প্রিভিউতে নিজেকে পর্দায় দেখে, সেই কাজটির মান নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি। সে সময়ই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভালো-মন্দের তফাৎ। পরবর্তীতে আফজাল হোসেনের নির্দেশনায় একটি চা পাতার বিজ্ঞাপনচিত্রে কাজ করেন এবং তুমুল জনপ্রিয় হন। 

৩৪ বছর ধরে শীর্ষ পুরুষ মডেলের খেতাবটাও তিনি ধরে রেখেছেন। বাংলাদেশের প্রথম প্যাকেজ নাটক ‘প্রাচীর পেরিয়ে’র নায়কও তিনি। এরকম অনেক বলা-না বলা কথা নোবেল বলেছেন ‘বিহাইন্ড দ্য ফেইম উইথ আরআরকে’তে এসে। পডকাস্ট সেটে রুম্মান রশীদ খান ও আদিল হোসেন নোবেল পডকাস্টটি প্রযোজনা করছেন জেড আই ফয়সাল। এই পর্বটি প্রচার হবে ১১ অক্টোবর শনিবার রাত ৯টায়, মাছরাঙা টেলিভিশন এবং রেডিও দিনরাত ৯৩.৬ এফএম-এ।

/এমএম/এমওএফ/
বিষয়:
নোবেল
সম্পর্কিত
সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই
সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই
ট্রাম্পের সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারা এগিয়ে দৌড়ে?
নোবেল শান্তি পুরস্কারট্রাম্পের সম্ভাবনা ক্ষীণ, কারা এগিয়ে দৌড়ে?
রসায়নে নোবেল পেলেন ৩ বিজ্ঞানী
রসায়নে নোবেল পেলেন ৩ বিজ্ঞানী
স্ত্রীর চিৎকারে ভালুক ভেবে ভয় পেয়েছিলেন, পরে জানলেন জিতেছেন নোবেল
স্ত্রীর চিৎকারে ভালুক ভেবে ভয় পেয়েছিলেন, পরে জানলেন জিতেছেন নোবেল
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
পুরান ঢাকার জীবনচিত্র নিয়ে ‘মহল্লা’
পুরান ঢাকার জীবনচিত্র নিয়ে ‘মহল্লা’
‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ শেষে ‘দেলুপি’
‘শাটিকাপ’ ও ‘সিনপাট’ শেষে ‘দেলুপি’
টলিউড থেকে ছিটকে পড়লেও ঢালিউডে দারুণ অভিষেক
টলিউড থেকে ছিটকে পড়লেও ঢালিউডে দারুণ অভিষেক
কোটি ভিউয়ের ঘরে সিএমভি’র ১০০ নাটক!
কোটি ভিউয়ের ঘরে সিএমভি’র ১০০ নাটক!
প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পূর্তিতে বিশেষ আয়োজন
প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পূর্তিতে বিশেষ আয়োজন
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media