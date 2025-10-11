X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ঢাকাই রকের সঙ্গে পাকিস্তানের সুফিবন্ধন

বিনোদন রিপোর্ট
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮
জেমস ও আজমত

রকসংগীতপ্রেমীদের জন্য আনন্দের খবর! বাংলাদেশের নগরবাউল জেমস ও পাকিস্তানের সুফি রক ব্যান্ড জুনুনের গায়ক আলি আজমত গানে গানে একই মঞ্চ মাতাবেন। তাদের পরিবেশনা দেখতে মুখিয়ে আছেন দর্শক-শ্রোতারা। 

‘লিজেন্ডস লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক এই কনসার্ট আয়োজন করেছে অ্যাসেন। আগামী ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকা-টঙ্গী মহাসড়কে অবস্থিত ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে গান গাইবেন দুই দেশের দুই রকতারকা।  অনুষ্ঠানে রক ও সুফি সংগীতের মেলবন্ধনে দর্শক-শ্রোতারা দারুণ অভিজ্ঞতা পাবেন বলে আশা আয়োজকদের। 

আলি আজমত নিজের ফেসবুক পেজে এক পোস্টে ঢাকায় আসবেন বলে জানিয়েছেন। ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত জুনুন ব্যান্ডের ‘আজাদি’ অ্যালবামের ‘সাইয়োনি’ গানটির সুবাদে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পান তিনি। একই অ্যালবামের ‘গরজ বারাস’ গানটি ২০০৩ সালে বলিউডের ‘পাপ’ সিনেমায় ব্যবহৃত হয়। ২০১২ সালে ‘জিসম টু’ ছবিতে আলি আজমতের গাওয়া ‘ইয়ে জিসম হ্যায় তো কেয়া’ ও ‘মাওলা’ গান দুটি ভারত, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশেও তার অসংখ্য ভক্ত। 

গত ২ অক্টোবর থেকে জেমস ও আলি আজমতের কনসার্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে ‘গেট সেট রক’ ওয়েবসাইটে। কনসার্ট আয়োজনে সহযোগিতা করছে স্টেট মিডিয়া।

/এমএম/
বিষয়:
মাহফুজ আনাম জেমস
সম্পর্কিত
আরব কনসার্টে রকস্টার জেমস
আরব কনসার্টে রকস্টার জেমস
ডালাস কনসার্টে জেমস, আয়োজকদের দাবি ইতিহাস!
ডালাস কনসার্টে জেমস, আয়োজকদের দাবি ইতিহাস!
হঠাৎ স্থগিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আয়োজিত কনসার্ট
হঠাৎ স্থগিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আয়োজিত কনসার্ট
তারুণ্যের উৎসবে জেমস
তারুণ্যের উৎসবে জেমস
বিনোদন বিভাগের সর্বশেষ
যুক্তরাষ্ট্রের ইমা অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশের ‘নিশি’
যুক্তরাষ্ট্রের ইমা অ্যাওয়ার্ডে বাংলাদেশের ‘নিশি’
কারিনার কাছে মেসির ফোন নম্বর চায় তৈমুর!
কারিনার কাছে মেসির ফোন নম্বর চায় তৈমুর!
২২ বছর পর একই লুকে ফেরা
২২ বছর পর একই লুকে ফেরা
দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল: ভাঙছে রেকর্ড, গড়ছে সমালোচনাও!
দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল: ভাঙছে রেকর্ড, গড়ছে সমালোচনাও!
তৈরি হচ্ছে প্রথম সিটকম সিরিজ, দেখতে যেমন
তৈরি হচ্ছে প্রথম সিটকম সিরিজ, দেখতে যেমন
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media